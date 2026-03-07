Η ΑΕΚ βρέθηκε σε μετριότατη βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφεια απέναντι στην ΑΕΛ, έχασε πέναλτι με τον Λούκα Γιόβιτς στο 56', αλλά χάρη στο γκολ του Αρόλντ Μουκουντί μόλις στο 5', κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο «τρίποντο» με 1-0.

Η «Allwyn Arena» γέμισε ασφυκτικά, με 30 χιλιάδες φίλους των «κιτρινόμαυρων» και περίπου 500 των «βυσσινί», οι οποίοι έδωσαν τον δικό τους παλμό σε μια πολύ «ζεστή» ατμόσφαιρα. Ο Τούπτα επιχείρησε το πρώτο -μακρινό- σουτ στο 2', το οποίο μπλόκαρε στη γωνία ο Στρακόσα, ενώ ο Γιόβιτς σημείωσε την πρώτη τελική της ΑΕΚ ένα λεπτό αργότερα.

Μόλις στο 5' ο Μουκουντί «ξεκλείδωσε» το ματς! Η Ένωση κέρδισε δυο κόρνερ, τα οποία απομακρύνθηκαν, ο Μαρίν γέμισε από τ' αριστερά και παρά το «στοπ» του Αναγνωστόπουλου στην κεφαλιά του Βάργκα, ο Μουκουντί έσπρωξε την μπάλα για το 1-0!



Ο τιμωρημένος Μάρκο Νίκολιτς έβλεπε από τα δημοσιογραφικά θεωρεία τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι έψαξαν άμεσα το δεύτερο γκολ με τα σουτ του Κοϊτά στο 12' και 14'. Στο 19' ο Ατανάσοφ θέλησε να αιφνιδιάσει από τα 30 μέτρα τον Στρακόσα, ο οποίος έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ, όπως στο 24' την εκτέλεση του μέσου των «βυσσινί» από τη γωνία. Ο χρόνος κυλούσε και η επόμενη σημαντική στιγμή ήλθε στο 40', όταν ο Αναγνωστόπουλος απέκρουσε δύσκολα με τα πόδια του πλασέ του Γιόβιτς από κοντά.

Το ημίχρονο έκλεισε με ένα πέναλτι που υπέδειξε ο κ. Πολυχρόνης για ανατροπή του Ελίασον από τον τερματοφύλακα της ΑΕΛ, όμως ο VAR κ. Ευαγγέλου κάλεσε τον διαιτητή για «on field review» και άλλαξε την απόφαση, «κιτρινίζοντας» τον Σουηδό για «θέατρο».

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Μαρίν σούταρε ψηλά στο 48' και στο 50' ο Μπατουμπινσικά λίγο έλειψε να σημειώσει αυτογκόλ μετά την κεφαλιά του Βάργκα, με τον επιθετικό Ούγγρο να πιάνει ακόμα μία για να μπλοκάρει ο Αναγνωστόπουλος στο 53'. Στο επόμενο λεπτό, ο Μπατουμπινσικά ανέτρεψε τον Κοϊτά και ο διαιτητής Πολυχρόνης υπέδειξε εκ νέου πέναλτι. Ο Γιόβιτς ανέλαβε την ευθύνη, όμως ο Αναγνωστόπουλος μάντεψε σωστά και διατήρησε το 1-0, με τον Σέρβο να αστοχεί για δεύτερη φορά φέτος!



Η ομάδα του Σάββα Παντελίδη έμεινε «ζωντανή» και έψαξε τις στιγμές της, φρεσκάροντας την ενδεκάδα από τον πάγκο. Στο 60' ο Γιόβιτς πήρε την κεφαλιά δίχως να ανησυχήσει, στο 72' ο Σαγάλ έπιασε ένα σουτ από ευνοϊκή θέση μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε μακριά από την εστία, ενώ στο 73' ο Βάργκα αστόχησε με το κεφάλι από κοντά, έπειτα από τη σέντρα του Πενράις. Στο 79' η Ένωση ζήτησε νέο πέναλτι για χέρι του Μούργου στα όρια της περιοχής, με τον διαιτητή να το θεωρεί ακούσιο δίχως άλλη σκέψη.

Τελικό 1-0 στην «Allwyn Arena», με την ΑΕΚ να μένει πρώτη και να περιμένει το ντέρμπι Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ, δυο «στροφές» πριν από τα playoffs της Stoiximan Super League.

ΑΕΚ (Ραντόγιε Σμίλιανιτς / 4-4-2): Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Πινέδα (67' Περέιρα), Μαρίν, Ελίασον (79' Γκατσίνοβιτς), Κοϊτά (67' Μάνταλος), Γιόβιτς (84' Ζίνι), Βάργκα.

ΑΕΛ (Σάββας Παντελίδης / 5-4-1): Αναγνωστόπουλος, Ηλιάδης, Ρόσιτς (70' Χατζηστραβός), Μπατουμπινσικά, Μασόν, Όλαφσον, Ναόρ (57' Σουρλής), Ατανάσοφ, Κακουτά (57' Σαγάλ), Πέρεζ (57' Μούργος), Τούπτα (80' Γκαράτε).