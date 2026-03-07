Βαθμολογία Stoiximan Super League: Ξανά στο ρετιρέ η ΑΕΚ, κινδυνεύει ο Άρης!

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ που βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της Super League, έχοντας παιχνίδι περισσότερο. Η Ένωση επικράτησε με το αγαπημένο της σκορ (1-0) της ΑΕΛ και βρίσκεται στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που θα αναμετρηθούν την Κυριακή στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστική.
Την ίδια στιγμή, ο Άρης μπαίνει σε μπελάδες σε ότι αφορά την θέση του στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού με το εντός έδρας 0-0 απέναντι στον Ατρόμητο μπήκε σε περιπέτειες.
Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 24η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. ΑΕΚ
|24
|56
|44-15
|2. ΠΑΟΚ
|23
|53
|48-15
|3. Ολυμπιακός
|23
|53
|42-11
|4. Παναθηναϊκός
|23
|42
|38-24
|5. Λεβαδειακός
|23
|39
|49-30
|6. Άρης
|24
|29
|20-25
|7. ΟΦΗ
|23
|28
|31-41
|8. Ατρόμητος
|24
|28
|24-27
|9. Βόλος ΝΠΣ
|23
|27
|23-34
|10. Κηφισιά
|23
|24
|29-37
|11. Παναιτωλικός
|23
|21
|22-37
|12. ΑΕΛ Novibet
|24
|21
|21-38
|13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|23
|16
|20-37
|14. Πανσερραϊκός
|23
|12
|15-55
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Η 24η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις
Κυριακή 8 Μαρτίου 2026
16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Πανσερραϊκός
17:00: Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ
19:00: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός
21:00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ
Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026
18:00: Παναιτωλικός - Κηφισιά
Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας της Super League έχει ως εξής
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026
17:00: ΟΦΗ - Ολυμπιακός
19:30: Πανσερραϊκός - Άρης
20:00: ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης AKTOR
Κυριακή 15 Μαρτίου 2026
16:00: Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ
18:00: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός
19:30: Ατρόμητος - ΑΕΚ
21:00: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Κυριακή 22 Μαρτίου 2026
19:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Παναθηναϊκός
19:00: ΑΕΚ - Κηφισιά
19:00: Άρης - ΟΦΗ
19:00: Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ
19:00: Λεβαδειακός - Ατρόμητος
19:00: Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet
19:00: Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός