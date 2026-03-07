Βαθμολογία Stoiximan Super League: Ξανά στο ρετιρέ η ΑΕΚ, κινδυνεύει ο Άρης!

Η Ένωση επικράτησε δύσκολα με 1-0 της ΑΕΛ και βρίσκεται πια στην πρώτη θέση, αναμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.

Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ που βρίσκεται και πάλι στην κορυφή της Super League, έχοντας παιχνίδι περισσότερο. Η Ένωση επικράτησε με το αγαπημένο της σκορ (1-0) της ΑΕΛ και βρίσκεται στο +3 από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που θα αναμετρηθούν την Κυριακή στο μεγάλο ντέρμπι της 24ης αγωνιστική.

Την ίδια στιγμή, ο Άρης μπαίνει σε μπελάδες σε ότι αφορά την θέση του στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού με το εντός έδρας 0-0 απέναντι στον Ατρόμητο μπήκε σε περιπέτειες.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 24η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. ΑΕΚ 24 56 44-15 2. ΠΑΟΚ 23 53 48-15 3. Ολυμπιακός 23 53 42-11 4. Παναθηναϊκός 23 42 38-24 5. Λεβαδειακός 23 39 49-30 6. Άρης 24 29 20-25 7. ΟΦΗ 23 28 31-41 8. Ατρόμητος 24 28 24-27 9. Βόλος ΝΠΣ 23 27 23-34 10. Κηφισιά 23 24 29-37 11. Παναιτωλικός 23 21 22-37 12. ΑΕΛ Novibet 24 21 21-38 13. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 23 16 20-37 14. Πανσερραϊκός 23 12 15-55

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 24η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Πανσερραϊκός

17:00: Βόλος ΝΠΣ - ΟΦΗ

19:00: Λεβαδειακός - Παναθηναϊκός

21:00: Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

18:00: Παναιτωλικός - Κηφισιά

Το πρόγραμμα των δύο τελευταίων αγωνιστικών της κανονικής διάρκειας της Super League έχει ως εξής

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17:00: ΟΦΗ - Ολυμπιακός

19:30: Πανσερραϊκός - Άρης

20:00: ΑΕΛ Novibet - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

16:00: Κηφισιά - Βόλος ΝΠΣ

18:00: ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός

19:30: Ατρόμητος - ΑΕΚ

21:00: Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Κυριακή 22 Μαρτίου 2026

19:00: Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Παναθηναϊκός

19:00: ΑΕΚ - Κηφισιά

19:00: Άρης - ΟΦΗ

19:00: Βόλος ΝΠΣ - ΠΑΟΚ

19:00: Λεβαδειακός - Ατρόμητος

19:00: Ολυμπιακός - ΑΕΛ Novibet

19:00: Παναιτωλικός - Πανσερραϊκός