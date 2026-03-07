Η Καλαμάτα πέρασε νικηφόρα με 0-1 από την έδρα του Πανιωνίου, χάρη στο γκολ του Μορέιρα, «σφραγίζοντας» κι επίσημα την μεγάλη επιστροφή στην Super League μετά από 26 χρόνια.

Το παιχνίδι που περίμεναν εδώ και δυόμιση δεκαετίες όλοι οι φίλοι της Καλαμάτας έφτασε. Η «Μαύρη Θύελλα» πήγε στη Νέα Σμύρνη ούσα στο +5 από τον Πανιώνιο και γνώριζε εξαρχής ότι ακόμα και με τον βαθμό της ισοπαλίας θα είχε ουσιαστικά «κλειδώσει» την επιστροφή στην μεγάλη κατηγορία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, το ματς είχε αρκετή ένταση στα πρώτα λεπτά, με την σκοπιμότητα να είναι μεγάλη. Φάσεις δεν υπήρχαν και ουσιαστικά η υπόθεση άνοδος κρίθηκε στο 18ο λεπτό, από την απερίσκεπτη ενέργεια του Κολοβού. Ο άσος του Πανιωνίου δέχτηκε κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Στρούγγη, όμως στην εξέλιξη της φάσης χτύπησε και τον Μάντζη και δέχτηκε απευθείας κόκκινη, αφήνοντας την ομάδα του με παίκτη λιγότερο.

Ο Ιστορικός άντεξε για ένα διάστημα και είχε μάλιστα μια καλή στιγμή με σουτ του Γιάκοβλεφ στο 32’, όμως σταδιακά η Καλαμάτα πήρε τον έλεγχο και στο 37’ «προειδοποίησε» με κεφαλιά του Στρούγγη, που απέκρουσε ο Γιαννακόπουλος. Ένα λεπτό μετά όμως ο Μορέιρα κατέβασε ωραία την μπάλα μέσα στην περιοχή και με πλασέ νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, πανηγυρίζοντας έξαλλα το «χρυσό» γκολ της ομάδας του. Στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Στρούγγης πήγε να πετύχει… αυτογκόλ με κεφαλιά, αλλά ο Γκέλιος έδιωξε σε κόρνερ και διατήρησε το προβάδισμα της ομάδας του.

Οι δύο ομάδες ουσιαστικά είχαν συμβιβαστεί με το αποτέλεσμα και το δεύτερο ημίχρονο έμοιαζε περισσότερο με τυπική διαδικασία, με τις ευκαιρίες να είναι ελάχιστες. Οι δύο προπονητές πραγματοποίησαν αλλαγές και «φρέσκαραν» τα ρόστερ τους, όμως ο Πανιώνιος δεν έδειξε ποτέ ότι μπορούσε να διεκδικήσει κάτι και οι φιλοξενούμενοι διατηρούσαν με χαρακτηριστική άνεση το προβάδισμά τους.

Στα τελευταία λεπτά μάλιστα υπήρξε ξανά ένταση, αλλά και τραυματισμός του Γιαννακόπουλου, όμως μέχρι το σφύριγμα της λήξης δεν άλλαξε το παραμικρό. Η «Μαύρη Θύελλα» υπερασπίστηκε το προβάδισμά της, ανέβασε την διαφορά από τον Πανιώνιο στους 8 βαθμούς και «σφράγισε» οριστικά, αμετάκλητα και μαθηματικά την άνοδο που προσδοκούσε τόσα χρόνια...

Οι συνθέσεις

Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Βενάρδος (58' Βοΐλης), Αυλωνίτης, Ζούλιας, Σαραμαντάς (58' Κιάκος), Μπελμόντ (83' Παπαγεωργίου), Ντίας, Κολοβός, Γιακόβλεφ, Μόρσεϊ (73' Κρητικός), Μωραΐτης (58' Φοκάμ).

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Μιράντα, Οικονόμου, Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Κατάλντι (83' Μπονέτο), Μάντζης (83' Τσελεπίδης), Μορέιρα (72' Τσορνομάζ), Τσέλιος (62' Παμλίδης), Μ. Μορέιρα (72' Κωτσόπουλος).