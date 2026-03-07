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SUPER LEAGUE 2
Γήπεδο Πανιωνίου / Action24
4η αγωνιστική play off
Πανιώνιος
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
0 1
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Καλαμάτα
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Διαιτητης
  • Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
Βοηθοι
  • Φωτόπουλος Ανδρέας (Αθηνών)
  • Στάικος Κωνσταντίνος (Λάρισας)
Τεταρτος
  • Γεωργόπουλος Νικόλαος (Αρκαδίας)
Κιτρινες καρτες
  • 2' Σπύρος Βερνάρδος
  • 43' Τζόναθαν Μόρσεϊ
  • 57' Αντονί Μπελμόντ
  • 90' Γιάννης Κιάκος
Κοκκινες καρτες
  • 18' Δημήτρης Κολοβός
Σκορερς
  • 38' Μέντες Μορέιρα
Κιτρινες καρτες
  • 18' Βασίλης Μάντζης
  • 18' Στέφανος Στρούγγης
  • 45' Μέντες Μορέιρα
  • 64' Πέτρος Καλουτσικίδης
  • 79' Γιώργος Παμλίδης
  • 84' Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος

Live: Πανιώνιος - Καλαμάτα

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