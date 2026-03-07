Live: Πανιώνιος - Καλαμάτα

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SUPER LEAGUE 2
Γήπεδο Πανιωνίου / Action24
4η αγωνιστική play off
4η αγωνιστική play off
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ
0 1
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Διαιτητης
- Βεργέτης Χρήστος (Αρκαδίας)
Βοηθοι
- Φωτόπουλος Ανδρέας (Αθηνών)
- Στάικος Κωνσταντίνος (Λάρισας)
Τεταρτος
- Γεωργόπουλος Νικόλαος (Αρκαδίας)
Κιτρινες καρτες
- 2' Σπύρος Βερνάρδος
- 43' Τζόναθαν Μόρσεϊ
- 57' Αντονί Μπελμόντ
- 90' Γιάννης Κιάκος
Κοκκινες καρτες
- 18' Δημήτρης Κολοβός
Σκορερς
- 38' Μέντες Μορέιρα
Κιτρινες καρτες
- 18' Βασίλης Μάντζης
- 18' Στέφανος Στρούγγης
- 45' Μέντες Μορέιρα
- 64' Πέτρος Καλουτσικίδης
- 79' Γιώργος Παμλίδης
- 84' Κωνσταντίνος Κωτσόπουλος