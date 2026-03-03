Βιτόρια για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Είναι μια παράξενα φυσιολογική κατάσταση»

Ο Πορτογάλος-πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού- Ρουι Βιτόρια, που από τον Φεβρυάριο κάθεται στον πάγκο της Αλ Ουάσλ, αναφέρθηκε στις ανησυχητικές στιγμές που βιώνουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τονίζοντας όμως ότι η κατάσταση είναι, προς το παρόν, μια κατάσταση φαινομενικής κανονικότητας.

«Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω για την κατάστασή μας είναι ότι είναι μια παράξενα φυσιολογική κατάσταση. Και γιατί; Επειδή γνωρίζουμε τι συμβαίνει, αλλά, στην πράξη, και σε σχέση με εμάς, ζούμε μια πολύ φυσιολογική ζωή. Χθες προπονηθήκαμε, χθες ήμουν στο κέντρο της πόλης, σήμερα επίσης, το πρωί, έπρεπε να πάω στο κέντρο της πόλης και να βρεθώ σε κίνηση, και μάλιστα σε τεράστια κίνηση, όπως είναι φυσιολογικό εδώ στο Ντουμπάι. Τώρα ετοιμάζομαι να επιστρέψω στην προπόνηση, χωρίς κανέναν περιορισμό», δήλωσε.

Και συνέχισε:«Αρχικά, πριν από περίπου τρεις ημέρες, ακούσαμε και νιώσαμε αυτό που συνέβη, αλλά τίποτα που να μας επηρεάζει άμεσα. Τώρα συνεχίζουμε την καθημερινότητά μας με έναν λίγο πολύ φυσιολογικό τρόπο. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι δεν θα ξεπεράσει αυτό, ότι τα πράγματα θα τείνουν να βελτιωθούν. Έχουμε ήδη ορίσει το πρόγραμμά μας για τις επόμενες ημέρες και επομένως θα έχουμε έναν αγώνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Αυτοί οι αγώνες με την Αλ Νασρ για το Champions League ακυρώθηκαν, αλλά θα συνεχίσουμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη Πέμπτη έχουμε ήδη προγραμματισμένο έναν αγώνα, οπότε τα πράγματα πηγαίνουν προς τα εκεί. Ξέρω ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία και ο κόσμος, στην πραγματικότητα, ανησυχεί, όπως είμαστε και εμείς ανήσυχοι, αλλά αυτό που μπορώ να πω, από την πιο προσωπική μου άποψη, είναι ότι συνεχίζουμε τις ζωές μας και ζούμε τις ζωές μας με έναν πολύ φυσιολογικό τρόπο».