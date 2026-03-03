Ολυμπιακός: Το σενάριο για Ντε Φράι και ο ρόλος του Φεντερίκο Παστορέλο

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 34χρονο στόπερ της Ίντερ και τον Ιταλό μεγαλοατζέντη.

Η εσχάτως κυκλοφορούσα μεταγραφική φημολογία που συνδέει τον Στέφαν Ντε Φράι με τον Ολυμπιακό ενόψει του καλοκαιρινού παζαριού, έφερε ξανά στο προσκήνιο όχι μόνο το όνομα του έμπειρου Ολλανδού στόπερ, αλλά και το παρασκήνιο που συνοδεύει την καριέρα του.

Γιατί πίσω από κάθε κίνηση του 34χρονου αμυντικού, βρίσκεται σταθερά τα τελευταία χρόνια ο Ιταλός μεγαλοατζέντης, Φεντερίκο Παστορέλο που είναι ένα πρόσωπο με αποδεδειγμένη παρουσία και σε υποθέσεις που αφορούν τους «ερυθρόλευκους».

Η αλλαγή εκπροσώπησης

και το μήνυμα προς την Ίντερ

Τα πρώτα δημοσιεύματα που πριν από τρία χρόνια συνέδεσαν τον Ντε Φράι με τον agent Παστορέλο, ανέφεραν ότι ο έμπειρος αμυντικός εξέταζε το ενδεχόμενο αλλαγής μάνατζερ, επιλέγοντας τον Ιταλό ατζέντη για να διαχειριστεί το μέλλον του.

Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε εκείνη την περίοδο ως σαφές μήνυμα ενόψει διαπραγματεύσεων με την Ίντερ, σε μια περίοδο όπου το συμβόλαιό του έμπαινε στην τελική ευθεία και δεδομένων των παραδοσιακά δυνατών «κονέ» του Παστορέλο στους «νερατζούρι».

Σε μεταγενέστερες τοποθετήσεις του, ο Παστορέλο τόνισε ότι τόσο ο Ντε Φράι όσο και άλλοι έμπειροι ποδοσφαιριστές της Ίντερ «αξίζουν νέο συμβόλαιο», αφήνοντας ωστόσο την τελική απόφαση στη διοίκηση των «νερατζούρι». Το μήνυμα ήταν διπλό: πρόθεση παραμονής, αλλά και ξεκάθαρη υπενθύμιση της αγοραστικής τους αξίας.

Συν τω χρόνω ο Παστορέλο εμφανίστηκε να επιβεβαιώνει πως ο Ντε Φράι θα συνεχίσει στην Ίντερ τουλάχιστον μέχρι το 2026, βάζοντας προσωρινό «φρένο» στα σενάρια αποχώρησης.

Παράλληλα, όταν προέκυψαν φήμες από την Premier League, ο Ιταλός μάνατζερ κράτησε χαμηλούς τόνους, σημειώνοντας πως «κάνουμε απλώς τη δουλειά μας», μια φράση που στο μεταγραφικό λεξικό μεταφράζεται ως διατήρηση όλων των επιλογών στο τραπέζι.

Ο Παστορέλο και το «κανάλι» με τον Ολυμπιακό

Η σύνδεση του Ιταλού μάνατζερ με τον Ολυμπιακό δεν είναι θεωρητική. Το περασμένο καλοκαίρι, ο Παστορέλο ήταν ο άνθρωπος που «έτρεξε» τη μεταγραφή του Μεχντί Ταρεμί από την Ίντερ στον Ολυμπιακό, διαχειριζόμενος τις επαφές και τις λεπτομέρειες της συμφωνίας μεταξύ των δύο κλαμπ.

Η συγκεκριμένη υπόθεση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο το δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στις δύο πλευρές και έδειξε πως όταν υπάρχει κοινό έδαφος, ο Ιταλός ατζέντης μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης. Αυτό το δεδομένο προσθέτει έξτρα ενδιαφέρον και στο σενάριο που αφορά τον Ντε Φράι.

Είτε πρόκειται για ανανέωση, είτε για μεταγραφή σε άλλο πρωτάθλημα, το σίγουρο είναι ότι το όνομα του Ντε Φράι θα συνεχίσει να συνοδεύεται από εκείνο του Παστορέλο στα μεταγραφικά ρεπορτάζ. Και όσο πλησιάζει το καλοκαίρι, τόσο οι ισορροπίες θα γίνονται πιο λεπτές.