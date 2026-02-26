«Μάτια» από Bundesliga στο Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

Λίγες ώρες απέμειναν για την σέντρα του κρίσιμου επαναληπτικού αγώνα ανάμεσα στην Βικτόρια Πλζεν και τον Παναθηναϊκό.
Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο, εκτός από τους οργανισμούς των δύο ομάδων η συγκεκριμένη αναμέτρηση κεντρίζει το ενδιαφέρον και «τρίτων» κλαμπ.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, στις εξέδρες της «Ντούζαν Αρένα» θα βρίσκονται το βράδυ της Πέμπτης (26/2) «μάτια» δύο συλλόγων της Bundesliga.
Συγκεκριμένα η Άουγκσμπουργκ (του…δικού μας Δημήτρη Γιαννούλη) και το Αμβούργο, έχουν κάνει το σχετικό «ρεζερβέ» και θα παρακολουθήσουν live τον αγώνα, βάζοντας στο…μικροσκόπιο παίκτες και των δύο ομάδων.