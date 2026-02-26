«Μάτια» από Bundesliga στο Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός

Ποιες γερμανικές ομάδες θα έχουν τους δικούς τους «κατασκόπους» στην «Ντούζαν Αρένα» το βράδυ της Πέμπτης (26/2); Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Λίγες ώρες απέμειναν για την σέντρα του κρίσιμου επαναληπτικού αγώνα ανάμεσα στην Βικτόρια Πλζεν και τον Παναθηναϊκό.

Στην προκειμένη περίπτωση ωστόσο, εκτός από τους οργανισμούς των δύο ομάδων η συγκεκριμένη αναμέτρηση κεντρίζει το ενδιαφέρον και «τρίτων» κλαμπ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, στις εξέδρες της «Ντούζαν Αρένα» θα βρίσκονται το βράδυ της Πέμπτης (26/2) «μάτια» δύο συλλόγων της Bundesliga.

Συγκεκριμένα η Άουγκσμπουργκ (του…δικού μας Δημήτρη Γιαννούλη) και το Αμβούργο, έχουν κάνει το σχετικό «ρεζερβέ» και θα παρακολουθήσουν live τον αγώνα, βάζοντας στο…μικροσκόπιο παίκτες και των δύο ομάδων.