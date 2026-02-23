«Παραπέμπονται» διαιτητής και βοηθός στο ΟΦΗ-Παναθηναϊκός

Στη «διάθεση της ΚΕΔ» είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο διαιτητής Κατσικογιάννης και ο β' βοηθός Διαμαντής για την τελευταία φάση του αγώνα ΟΦΗ - Παναθηναϊκός.

Η ευθύνη του διαιτητή, εκτός του ότι δεν είδε σε πραγματικό χρόνο τον πέναλτι του Νους στον Τσέριν το οποίο υπέδειξε έπειτα από παρέμβαση του VAR, είναι ότι βιάστηκε να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα ενώ θα έπρεπε να περιμένει, επειδή από τη στιγμή που υπήρχε πτώση του επιτιθέμενου στην περιοχή, η φάση θα εξεταζόταν από τον VAR.

H ευθύνη του βοηθού διαιτητή είναι ότι από τη στιγμή που το μαρκάρισμα έγινε στην πλευρά του, έπρεπε να παρέμβει άμεσα και να ενημερώσει το διαιτητή, πριν σφυρίξει τη λήξη του αγώνα.