Επιστροφή στις νίκες με «τεσσάρα» για την Ατλέτικο

Με τον Λούκμαν να εξακολουθεί να «πυροβολεί» από τότε που υπέγραψε στην Ατλέτικο Μαδρίτης, οι «ροχιμπλάνκος» εκμεταλλεύτηκαν την έδρα τους.

Νίκησαν με 4-1 την Εσπανιόλ για την 25η αγωνιστική της LaLiga και, πλέον, στρέφουν όλη την προσοχή τους στη ρεβάνς των playoffs του Champions League με την Μπριζ (πρώτο ματς 3-3), όπου θα επιδιώξουν μέσα στο «Μετροπολιτάνο» να «τσεκάρουν» το «εισιτήριο» για τους «16» της διοργάνωσης.

Το παιχνίδι κρίθηκε στο δεύτερο μέρος με τα δύο γρήγορα γκολ των γηπεδούχων πριν συμπληρωθεί το πρώτο τέταρτο από τους Σιμεόνε και Λούκμαν, με το τελικό 4-2 (δεύτερο προσωπικό γκολ ο Σόρλοτ) να διατηρεί τους Μαδριλένους σε… τροχιά Champions League και για την επόμενη σεζόν.