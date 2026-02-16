Μια πρώτη προσωπική νίκη του Νίκολιτς, ότι πήγε τακτικά ένα ακόμα ντέρμπι εκεί που το ήθελε

Με εξαίρεση το πρώτο τέταρτο των μεγάλων λαθών, η ΑΕΚ στο υπόλοιπο διάστημα πήγε το ντέρμπι της Τούμπας στα μέτρα (και στους ρυθμούς) που ήθελε. Απενεργοποιώντας με αυτόν τον τρόπο το μεγάλο όπλο του ΠΑΟΚ που είναι το transition και την επιθετική δημιουργία του στο σύνολο της...

Κάτι παρόμοιο, είχε συμβεί και στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια στο δεύτερο 45λεπτο, όπου η Ένωση μετά τις διορθωτικές κινήσεις στην ανάπαυλα, μετά από ένα μέτριο πρώτο ημίχρονο, είχε επιβάλει το δικό της τακτικό πλάνο και είχε περιορίσει τον αντίπαλο της. Παρ’ ότι η ΑΕΚ δεν μπόρεσε να πάρει κανένα από τα δυο αυτά παιχνίδια, είναι μια πρώτη προσωπική νίκη του Μάρκο Νίκολιτς έναντι των Ραζβάν Λουτσέσκου - Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σε τακτικό επίπεδο.

Μια πρώτη προσωπική νίκη, η οποία έχει ακόμα μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστούμε πως ο Σέρβος τεχνικός βρίσκεται μόλις οκτώ μήνες στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Σε μια ομάδα που επί της ουσίας, τώρα αρχίζει να «χτίζει» ταυτότητα, ομοιογένεια και αρχές, την ίδια ώρα που ο μεν Λουτσέσκου διανύει την πέμπτη συνεχόμενη σεζόν του στον «ασπρόμαυρο» πάγκο και ο δε Μεντιλίμπαρ συμπλήρωσε προ ημερών, δυο χρόνια στο τιμόνι των Πειραιωτών, έχοντας αναμφίβολα και οι δυο περάσει στο 100% τη δική τους τακτική ιδέα και τη δική τους φιλοσοφία με ιδιαίτερη επιτυχία μέσα στην πορεία αυτών των χρόνων.

Επίσης, έχει πολύ μεγάλη σημασία για την ΑΕΚ το πως διαχειρίστηκε τα δυο αυτά απαιτητικά ντέρμπι με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, συγκριτικά με τον πρώτο γύρο που δεν μπόρεσε να το κάνει με αποτέλεσμα να χάσει τότε εύκολα σε Γ.Καραϊσκάκης και Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι εμφανές πως η Ένωση, έχοντας αυξήσει τα επίπεδα ομοιογένειας, πράγμα λογικό να συμβεί με την πάροδο του χρόνου, έχοντας βρει τον δικό της χαρακτήρα τακτικά και έχοντας δουλέψει πάνω στις αδυναμίες της, έχει φτάσει στο σημείο απέναντι στους δυο βασικούς διεκδικητές του τίτλου όχι μόνον να είναι ανταγωνιστική αλλά και να εφαρμόζει το δικό της τακτικό πλάνο, πηγαίνοντας δυο συνεχόμενα ντέρμπι εκεί που τα ήθελε. Διαβάζοντας σωστά το παιχνίδι, παίζοντας έξυπνα και πηγαίνοντας τα παιχνίδια εκεί που την βόλευε, σε χαμηλό τέμπο, αποφεύγοντας να δώσει σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ τους χώρους που ήθελαν για να χτυπήσουν στο transition.

«Είναι πολύ νωρίς να πούμε για κατάκτηση τίτλου. Είμαι ικανοποιημένος, δείξαμε νοοτροπία νικητή, δεν θέλω να πω πρωταθλητή γιατί απέχουμε ακόμα αρκετά και έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας..». Ο Μάρκο Νίκολιτς, είναι λογικό να κρατά χαμηλά την μπάλα - παρ’ ότι έχει την ΑΕΚ στην κορυφή και στους 16 του Conference League - γνωρίζοντας πως η δική του ομάδα είναι ακόμα υπό κατασκευή...

Το γεγονός ωστόσο πως τα κατάφερε αυτά μέσα σε μόλις λίγους μήνες και ενώ παρέλαβε μια ΑΕΚ πληγωμένη...

Μια ΑΕΚ, που μην ξεχνάμε πως έκλεισε την περσινή σεζόν με έξι σερί ήττες σε ντέρμπι στα πλέι οφ - με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το ψυχολογικό που δημιουργείται απέναντι στους δυο μεγάλους αντιπάλους σου - συν του ότι και αγωνιστικά άνοιξε η ψαλίδα, διότι ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός έκαναν βήματα μπροστά.... Συνιστά μια πρώτη επιτυχία!

O Νίκολιτς μπόρεσε, εν μέσω όλης αυτής της κατάστασης, από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα με τον χρονο να τον πιέζει καθώς έπρεπε να ετοιμάσει μια ομάδα που θα μπει στη League Phase, να φέρει τη δική του πρόταση τακτικά και τον δικό του χαρακτήρα. Μπόρεσε, να αποτινάξει την ηττοπάθεια και να προσδώσει ξανά αυτοπεποίθηση και μέταλλο. Μπόρεσε, φτάνοντας στο... σήμερα, να διαχειριστεί με αυτόν τον επιτυχημένο τρόπο δυο συνεχόμενα ντέρμπι με Ολυμπιακό - ΠΑΟΚ, συν το ότι κέρδισε μέσα-έξω τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο διάστημα. Αυτός ο... δρόμος και αυτή η εικόνα στα ντέρμπι, είναι και ο οδηγός για την ΑΕΚ εν όψει των πλέι-οφ. Εκεί όπου όπως φαίνεται θα κριθούν όλα, για τον εφετινό τίτλο…