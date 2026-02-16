Ποδοσφαιρική αθλιότητα, πονόματος και δεν αντέχεται αυτό που βλέπουμε!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για την άθλια εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο ματς με την ΑΕΛ, τη νέα γκέλα την επιστροφή στα γνωστά, τα μάτια των φίλων του Παναθηναϊκού, που πόνεσαν και σήμερα και την τετράδα, που μόνο μαθηματικά την κυνηγάει ο Παναθηναϊκός.

Γέλασε λίγο το χειλάκι μας την προηγούμενη Κυριακή με το διπλό στο Φάληρο και αμέσως μετά ήρθαμε στα γνωστά. Στο κύπελλο ο Παναθηναϊκός πήγε, δεν έκανε φάση και αποκλείστηκε χωρίς να ιδρώσει ο ΠΑΟΚ και σήμερα ουσιαστικά με την νέα γκέλα κόντρα στην ΑΕΛ στην Λεωφόρο αποχαιρέτησε την τετράδα.

Πραγματικά αυτό, που έπαιξε σήμερα ο Παναθηναϊκός έχω να το δω χρόνια. Μιλάμε για μία ποδοσφαιρική αθλιότητα, μία ομάδα που για ένα τέταρτο στο δεύτερο ημίχρονο κάτι πήγε να κάνει με τοιν Ζαρουρί, ισοφάρισε με τον Μπακασέτα και τέλος. Από το 1-1 και μετά μία φάση με τον Ζαρουρί στο 72 και η ΑΕΛ πήρε έναν ξεκούραστο βαθμό.

Από την αρχή της σεζόν μέχρι σήμερα με εξαίρεση τον μήνα του Κόντη βλέπουμε μία ομάδα που όταν έχει την μπάλα δεν ξέρει τι να την κάνει. Κανένα σχέδιο, κανένα πλάνο. Παίκτες έφυγαν, παίκτες βγήκαν από την ενδεκάδα, άλλοι παίκτες μπήκαν, παίκτες ήρθαν και δεν φαίνεται καμία διαφορά. Βιτόρια έφυγε, Μπενίτεθ ήρθε, καμία διαφορά. Τα ίδια χάλια.

Ο Παναθηναϊκός δεν βλέπεται και πραγματικά καταλαβαίνω απόλυτα τον κόσμο, που δεν αντέχει να το βλέπει αυτό το πράγμα, όπως απόψε. Για ένα ολόκληρο ημίχρονο το πρώτο ο Παναθηναϊκός απέναντι στην ΑΕΛ δεν έκανε φάση. Παρόλα αυτά ο Μπενίτεθ δεν έκανε καμία αλλαγή στο ημίχρονο συνέχισε αυτό το 3-4-2-1 που είναι μία χαρά σύστημα, αρκεί να υπάρχει σωστή τοποθέτηση παικτών στο γήπεδο και πλάνο τι κάνουμε, όταν ο αντίπαλος μας δίνει την μπάλα. Και τα δύο αγνοούνται στον Παναθηναϊκό.

Δικαιολογίες του τύπου «έχουμε πολλές απουσίες», «θέλουμε άλλους δέκα παίκτες για να παίξουμε μπάλα» είναι για μικρά παιδιά. Αν θέλουμε να κοροιδευόμαστε μεταξύ μας λέμε, ότι ο προπονητής είναι μόλις τρεις μήνες στην ομάδα, έχει βρει ένα ρόστερ, που δεν είναι δικό του και πάμε παρακάτω. Απλά αν το πω εγώ αυτό δεν θα πω αυτό, που αισθάνομαι.

Και αυτό που αισθάνομαι είναι, ότι δεν βλέπω τίποτα. Και αντί να βελτιώνεται η ομάδα χειροτερεύει. Είναι τρεις μήνες στον πάγκο ο Μπενίτεθ και δεν καταλαβαίνω τι θέλει να κάνει. Διότι αν το σχέδιο είναι μεγάλες μπάλες στον Σβιντέρσκι και τον Τετέι τότε σε λίγο καιρό θα καεί και ο Τετέι, διότι ο Σβιντέρσκι κάηκε ήδη. Και σε λίγο καιρό, όσο ο Μπενίτεθ δεν βρίσκει λύσεις στο δημιουργικό κομμάτι θα καούν και οι παίκτες, που ήρθαν τον Γενάρη και είναι πολύ καλοί παίκτες.

Ο Παναθηναϊκός σήμερα κόντρα στην ΑΕΛ, ήταν όπως ήταν στο Περιστέρι με τον Ατρόμητο, με τον Βόλο στην Λεωφόρο, με την ΑΕΛ εκτός έδρας με όλες τις ομάδες τέτοιου τύπου, που ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν κερδίζει, αλλά δυσκολεύεται να κάνει φάσεις. Σόρι αλλά δεν δέχομαι με τίποτα, ότι αυτή τη στάνη αυτό το τυρί βγάζει. Εκτός αν δεχθούμε, ότι είναι καλύτερο το ρόστερ του Λεβαδειακού, που είναι μπροστά, το ρόστερ της ΑΕΛ, που σε δύο ματς δεν μπόρεσες να την κερδίσεις.

Βλέπεις και άλλες ομάδες φέτος στο πρωτάθλημα που άλλαξαν προπονητή και δεν βρήκαν δικό τους ρόστερ . Και βλέπουμε και τον Κόντη να έχει μεταμορφώσει τον ΟΦΗ και τον Παντελίδη να έχει δώσει μία ταυτότητα στην ΑΕΛ. Στον Παναθηναϊκό ακόμα περιμένουμε να δούμε κάτι, που να το γουστάρουμε. Και όλο ακούμε δικαιολογίες. Σόρι αλλά εγώ δεν αντέχω να βλέπω άλλο αυτό τον Παναθηναϊκό. Και είμαι σίγουρος, ότι και ο κόσμος το ίδιο νιώθει. Και είναι ήρωες αυτοί, που πάνε στο γήπεδο, για να δουν κάτι και να φύγουν με νεύρα.

Εδώ και καιρό λέω, ότι έχει τελειώσει η τετράδα και ο Παναθηναϊκός θα τρέξει να πάρει την πέμπτη θέση και θα παρακαλάει να πάρει το κύπελλο ο ΠΑΟΚ, για να βγει στην Ευρώπη. Και μου λένε «είσαι υπερβολικός το έχεις δει το πρόγραμμα του Λεβαδειακού;». Και η απάντησή μου είναι, ότι « δεν παίζει ρόλο το πρόγραμμα του Λεβαδειακού, αλλά το γεγονός, ότι ο Παναθηναϊκός δεν πείθει κανέναν, ότι μπορεί να νικήσει οποιαδήποτε ομάδα». Το είδαμε απόψε. Αυτός ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να νικήσει την ΑΕΛ δύο φορές, τον Ατρόμητο στο Περιστέρι, έχασε με κάτω τα χέρια από ΑΕΚ και ΠΑΟΚ και η μόνη εξαίρεση ήταν το διπλό στο Φάληρο. Για ποια τετράδα μιλάμε; Πλάκα κάνουμε;

*Στην Ευρώπη, που δεν χρειάζεσαι εσύ να κάνεις παιχνίδι, αλλά αμύνεσαι και παίζεις στον χώρο είναι διαφορετικά. Αν έρθει η Πλζεν την Πέμπτη και παίξει κλειστά θα δούμε τα ίδια τα σημερινά. Αν όχι κάτι μπορεί να γίνει.

*Ο Παντελίδης ήρθε με 7 γκολ στο πρωτάθλημα, μπήκε στο Φάληρο και φάνηκε και στο γκολ που έβαλε και ακυρώθηκε, άσχετα αν έχασε το σίγουρο και σήμερα δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι. Την στιγμή, που ο Παναθηναϊκός έψαχνε το γκολ δεν μπήκε ο εξτρέμ, που έχει το πιο εύκολο γκολ από όλους.

*Οι παίκτες που δεν παίζουν αυτή την εποχή είναι οι καλύτεροι παίκτες και γλιτώνουν το κάψιμο… Αυτοί που παίζουν απαξιώνονται και βγαίνουν άχρηστοι. Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και όχι τένις. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητής, αν είναι καλός και αν μπορεί να ταιριάξει σε μία ομάδα. Όταν δεν συμβαίνει είτε το πρώτο, είτε το δεύτερο οι ομάδες δεν βλέπονται…