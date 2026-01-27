H Γιουβέντους έκανε νέα προσπάθεια για την απόκτηση του Κόλο Μουανί

Οι «μπιανκονέρι» μετά το... ναυάγιο της μεταγραφής του Γιουσέφ Εν Νεσιρί βγήκαν στην αγορά για την αναζήτηση επιθετικού, στοχεύοντας ξανά στον Ράνταλ Κόλο Μουανί.

Για τον Γάλλο επιθετικό υπήρξε έντονο ενδιαφέρον από τους Ιταλούς και το περασμένο καλοκαίρι, όμως οι διαπραγματεύσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν δεν είχαν θετική κατάληξη με τον Κόλο Μουανί να καταλήγει στην Τότεναμ.

Οι «μπιανκονέρι», ωστόσο επανήλθαν και έκαναν νέα κρούση στην Παρί για την διαθεσιμότητα του Γάλλου στράικερ, όμως η μεταγραφή δεν είναι στο χέρι της Γιουβέντους.

Οι ιθύνοντες της Τότεναμ είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο να «σπάσουν» τον δανεισμό του Κόλο Μουανί, ενώ και η Παρί δεν δείχνει διάθεση να εμπλακεί, αφού είναι απογοητευμένη από τις διαπραγματεύσεις με την Γιουβέντους το καλοκαίρι.