Επιστροφές-κλειδί στην Παρί ενόψει Νιούκαστλ

Σημαντικές επιστροφές κατέγραψε η Παρί Σεν Ζερμέν στις προπονήσεις της τη Δευτέρα (26/1), μόλις δύο ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Νιούκαστλ για την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Οι Ζοάο Νέβες, Νούνο Μέντες και Ασράφ Χακίμι έδωσαν κανονικά το «παρών», ενισχύοντας το οπλοστάσιο του Λουίς Ενρίκε. Οι τρεις ποδοσφαιριστές είχαν απουσιάσει από το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με την Οσέρ την Παρασκευή (23/1), στο οποίο οι Παριζιάνοι επικράτησαν με 1-0. Ωστόσο, όπως φάνηκε μέσα από φωτογραφίες και βίντεο που δημοσίευσε ο σύλλογος, προπονήθηκαν κανονικά το την Δευτέρα (26/1).

Ο Νούνο Μέντες, μετά την ήττα από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο Champions League (2-1, 20/1), είχε ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα στο γυμναστήριο τις προηγούμενες ημέρες. Εκτός προπονήσεων είχε μείνει και ο Φαμπιάν Ρουίθ, λόγω χτυπήματος στο αριστερό γόνατο, με τον Ισπανό μέσο να μην εμφανίζεται στα πλάνα της προπόνησης που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Παρί.

Αντίθετα, ο Ζοάο Νέβες, που ταλαιπωρήθηκε από μυϊκή ενόχληση πριν από περίπου δέκα ημέρες, επέστρεψε σε κανονικούς ρυθμούς, όπως και ο Ασράφ Χακίμι. Ο Μαροκινός δεξιός μπακ είχε επιστρέψει πρόσφατα από το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αντιμετωπίζοντας ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, το οποίο – σύμφωνα με τον Λουίς Ενρίκε – δεν εμπνέει ανησυχία.

Ο Χακίμι απουσίαζε από τότε που υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στο ματς με την Μπάγερν Μονάχου, πριν αναχωρήσει για το Copa Africa, ωστόσο πλέον συγκεντρώνει σοβαρές πιθανότητες να συμπεριληφθεί στην αποστολή για τον αγώνα με τη Νιούκαστλ την Τετάρτη (28/1, 22:00) στο «Παρκ ντε Πρενς».

Στην προπόνηση συμμετείχε και ο τερματοφύλακας Ματβέι Σαφόνοφ, ο οποίος επέστρεψε μετά από αρκετές εβδομάδες απουσίας, εξαιτίας κατάγματος στο αριστερό χέρι που υπέστη τον Δεκέμβριο.