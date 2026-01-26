Η Ζενίτ ψάχτηκε για Πελίστρι

Τι παίχτηκε με την ομάδα από την Αγία Πετρούπολη και τον 24χρονο μεσοεπιθετικό του Παναθηναϊκού; Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ.

Παρά τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπωρούν την τρέχουσα σεζόν και του στερούν παιχνίδια και χρόνο συμμετοχής, ο Φακούντο Πελίστρι προκαλεί…γκελ στις ξένες αγορές.

Ο 24χρονος Ουρουγουανός μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού ήταν και παραμένει ένας παίκτης με πλούσιο αγωνιστικό πακέτο κι ενώ το συμβόλαιό του με το Τριφύλλι ολοκληρώνεται το 2028.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, η Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης εκδήλωσε ένα κατ΄αρχήν «ζεστό» ενδιαφέρον για τον Πελίστρι, με τους ανθρώπους της ρωσικής ομάδας να δείχνουν σε πρώτο χρόνο διατεθειμένοι να καταθέσουν πρόταση άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ για την αγορά του.

Όσο οι Ρώσοι «σκάλιζαν» όλα τα δεδομένα με επίκεντρο τον Πελίστρι, συνειδητοποίησαν ότι το έδαφος δεν ήταν όσο πρόσφορο θα ήθελε και θα περίμεναν για ένα deal.

Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου, οι οικονομικές απαιτήσεις του Παναθηναϊκού και οι εσωτερικές ισορροπίες στην ομάδα (μετά και από την πώληση του Τετέ στην Γκρέμιο) έκαναν το ενδεχόμενο μεταγραφής πιο πολύπλοκο από ό,τι αρχικά υπολόγιζαν και στην πορεία αποχώρησαν.