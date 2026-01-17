Βόρειος Όμιλος: Προς ολοταχώς για πρωτοπόρος στα play off ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής πηγαίνει προς ολοταχώς για πρωτοπόρος στα play off του Βορείου Ομίλου της Super League 2, μετά και τη νίκη του απέναντι στην Αναγέννηση Καρδίτσας, αρκεί να μην ηττηθεί την τελευταία αγωνιστική από τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής: Ηρακλής - Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0 (Μαχαίρας 27') Αστέρας Aktor Β' - Καμπανιακός Χαλάστρας 4-1 (Σιμόνι 21' πέν., Γραμμένος 45', 77', Φρόκου 51' - Αλμπάνης 54') Νίκη Βόλου - Νέστος Χρυσούπολης 2-0 (Λουκίνας 61', Στοΐλκοβιτς 86') Καβάλα - ΠΑΣ Γιάννινα 2-0 (Αλιατίδης 56' , Σιφναίος 67') Μακεδονικός - ΠΑΟΚ Β' 1-2 (Καντάβ 23' - Γκιτέρσος 11', 55' πέν.) Η βαθμολογία: 1) Ηρακλής 41 2) Αναγέννηση Καρδίτσας 39 3) Νίκη Βόλου 36 4) Αστέρας Aktor Β' 31 5) Καβάλα 22 6) ΠΑΟΚ Β' 21 7) Νέστος Χρυσούπολης 15 8) Καμπανιακός Χαλάστρας 15 9) ΠΑΣ Γιάννινα 10 10) Μακεδονικός 6 Η επόμενη και τελευταία αγωνιστική (18η) της κανονικής περιόδου: ΠΑΟΚ Β' - Καμπανιακός Χαλάστρας Μακεδονικός - Νίκη Βόλου ΠΑΣ Γιάννινα - Ηρακλής Αναγέννηση Καρδίτσας - Νέστος Χρυσούπολης Καβάλα - Αστέρας Aktor Β'