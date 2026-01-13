Παναθηναϊκός: Κυπριακό ενδιαφέρον για τον Μαντσίνι

Ο Μαντσίνι έχει προταθεί σε κυπριακές ομάδες, με το υψηλό του συμβόλαιο να αποτελεί εμπόδιο.

Εκτός βασικών πλάνων του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ντάνιελ Μαντσίνι, το συμβόλαιο του οποίου λήγει το καλοκαίρι. Το όνομα του Αργεντινού μεσοεπιθετικού, ωστόσο, βρίσκεται στις μεταγραφικές λίστες των μεγάλων κυπριακών ομάδων.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιστοσελίδας shootandgoal, ο έμπειρος εξτρέμ έχει προταθεί στις ομάδες του νησιού, με το ΑΠΟΕΛ να έχει δείξει ενδιαφέρον για την περίπτωσή του.

Ο Μαντσίνι, εφόσον δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ, ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του και είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μετακομίσει στην Κύπρο. Ωστόσο, το δημοσίευμα αναφέρει πως το μεγάλο εμπόδιο για κάτι τέτοιο, αποτελεί το υψηλό του συμβόλαιο, που δεν μπορούν εύκολα να τον καλύψουν οι ομάδες της Μεγαλονήσου.

Γι’ αυτό ένα σενάριο που εξετάζεται είναι ο δανεισμός του παίκτη έως το καλοκαίρι, με τον Παναθηναϊκό να καλύπτει ένα μέρος των αποδοχών του. Τις επόμενες μέρες θα φανεί αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη στο θέμα.