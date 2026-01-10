Με τον Μεχντί Ταρέμι σε καταπληκτική κατάσταση (ασίστ και γκολ) ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες στο πρωτάθλημα μετά από δύο σερί ισοπαλίες, επικρατώντας του Ατρόμητου στο Περιστέρι (0-2).

Με τη νίκη του αυτή ο Ολυμπιακός ανέβηκε ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας με 39 βαθμούς, έχοντας όμως ματς περισσότερο από την ΑΕΚ που αγωνίζεται αύριο με τον Άρη. Ο Ατρόμητος έμεινε στην 11η θέση της κατάταξης με 13 βαθμούς στην συγκομιδή του.

Οι Πειραιώτες θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει με το... δεξί το ματς από το τρίτο λεπτό, αλλά ο Κοσέλεφ σταμάτησε τον Μαρτίνς στο μεταξύ τους τετ α τετ. Πέντε λεπτά μετά ο Ολυμπιακός... άγγιξε το γκολ με την κεφαλιά του Ρέτσου να σταματάει στο αριστερό δοκάρι των Περιστεριωτών. Οι φιλοξενούμενοι είχαν την κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας, πιέζοντας ψηλά τα καρέ του Ατρόμητου. Ο Κοσέλεφ έδιωξε σωτήρια στο 19' σε κόρνερ το γύρισμα του Μπιανκόν, ενώ ένα λεπτό μετά η κεφαλιά του Έσε ήταν αρκετά άστοχη.

Στη συνέχεια ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά, με τις δύο ομάδες να κάνουν αρκετά λάθη και να μην υπάρχουν φάσεις στο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να ανοίξει το σκορ στην αναμέτρηση στο 35ο λεπτό, μετά από ωραία ατομική ενέργεια του Ταρέμι που έδωσε στον Μαρτίνς για το 0-1 του Πορτογάλου εξτρέμ. Αυτό ήταν το πρώτο εφετινό τέρμα του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους το σκορ δεν άλλαξε με τον Ολυμπιακό να διαχειρίζεται το υπέρ του προβάδισμα και τον Ατρόμητο να μην μπορεί να απειλήσει την εστία του Τζολάκη.

Με την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και στο 56' ο Ατρόμητος σημείωσε την πρώτη του τελική στο ματς. Ο Γιουμπιτάνα έκανε ωραία ενέργεια, όμως ήταν αρκετά άστοχος. Στη εξέλιξη της φάσης ο Ολυμπιακός βρήκε και δεύτερο τέρμα, μετά από λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων και ασίστ του Τσικίνιο στον Ταρέμι για το 0-2 με όμορφη λόμπα. Στο 60' η κεφαλιά του Ρέτσου μετά από σέντρα του Γιαζίτσι πέρασε λίγο άουτ για τους φιλοξενούμενους που ήταν ανώτεροι και στην επανάληψη. Ο

Μαρτίνς απείλησε την εστία του Ατρόμητου στο 60' με σουτ εκτός περιοχής που δεν δυσκόλεψε τον Κοσέλεφ. Ίδια κατάληξη είχε στη συνέχεια και η προσπάθεια του Κίνι για τους Περιστεριώτες. Στο 74' η κεφαλιά του Μπιανκόν κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα των γηπεδούχων. Δύο λεπτά αργότερα ο Γιουμπιτάνα από πλάγια θέση απείλησε την εστία του Τζολάκη, ο οποίος έδιωξε σε κόρνερ τη μπάλα. Μετά την εκτέλεση του κόρνερ ο Τσαντίλας έπιασε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Ο Μπιανκόν στο 86' είχε νέα καλή στιγμή για γκολ, όμως ο Κοσέλεφ απέκρουσε ξανά σε κόρνερ την κεφαλιά του Γάλλου στόπερ. Μέχρι το τέλος το σκορ δεν άλλαξε και ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες και προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας, περνώντας με 0-2 από το Περιστέρι.

Ατρόμητος (Ντούσαν Κέρκεζ): Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Μουτουσάμι (58′ Τζοβάρας), Καραμάνης (77′ Μουντές), Γιουμπιτάνα (87′ Αμπαρτζίδης), Μίχορλ, Μπάκου (87′ Γκαρσία), Φαν Βερτ (58′ Τσαντίλας).

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπιανκόν, Ορτέγκα, Έσε (85′ Μουζακίτης), Γκαρθία, Τσικίνιο (85′ Καλογερόπουλος), Γιαζίτζι (69′ Νασιμέντο), Μαρτίνς (78′ Στρεφέτσα), Ταρέμι (85′ Γιάρεμτσουκ).