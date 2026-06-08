Σοκ για το Μαρόκο, χάνει πιθανότητα το Μουντιάλ ο Εζαλζουλί!

Εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Αμπντέ Εζαλζουλί στο Μουντιάλ 2026, δημιουργώντας σοβαρό πονοκέφαλο στην Εθνική ομάδα του Μαρόκου.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός τραυματίστηκε στη φιλική αναμέτρηση με τη Νορβηγία και οι πρώτες ιατρικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για διάστρεμμα στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του γονάτου. Η ακριβής σοβαρότητα της κατάστασής του θα ξεκαθαρίσει μετά από περαιτέρω εξετάσεις, ωστόσο ήδη υπάρχουν ανησυχίες ότι μπορεί να μείνει εκτός διοργάνωσης.

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί πιο βαριά ζημιά, η απουσία του από το Παγκόσμιο Κύπελλο θεωρείται πολύ πιθανή, κάτι που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Μαρόκο.

Η ομάδα του θα ριχτεί στη μάχη της διοργάνωσης στις 14 Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας τη Βραζιλία, ενώ στη συνέχεια θα παίξει με τη Σκωτία και την Αΐτή, στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων.