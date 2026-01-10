«Καθάρισε» σε ένα 20λεπτο την Αγία Παρασκευή ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Αγίας Παρασκευής με 3-0 για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών.

Οι «πράσινες» με ένα πολύ καλό πρώτο ημίχρονο έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη και έφτασαν τους 23 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός άνοιξε λογαριασμό στο 7ο λεπτό με τη Μπράντιτς (0-1), ενώ λίγα λεπτά αργότερα (16’) με ασίστ της ίδιας βρήκε δίχτυα η Νάνου για το 0-2. Η Καλοκαιρινού διαμόρφωσε το 0-3 στο 20’ που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Το τριφύλλι διαχειρίστηκε καλά το δεύτερο μισό και κράτησε την Αγία Παρασκευή χωρίς γκολ για το τελικό 0-3 υπέρ του.

Παναθηναϊκός (Χαραλαμπίδης): Νάση, Ίλιτς, Καλοκαιρινού, Σαμπανάτσις, Κωστοπούλου, Σιαφαρίκα, Πέιου, Κόλλια, Νάνου, Γκαμπς και Μπράντιτς,

Αγωνίστηκαν και οι Μπριάνα αντί Νάνου, Πλατανιά αντί Γκαμπς και Ζώτου αντί Σιαφαρίκα.