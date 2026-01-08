Άρης: Μπήκε ο Άλβαρο ενόψει ΑΕΚ

Ο Πέδρο Άλβαρο συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα και τέθηκε στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ για το παιχνίδι με την ΑΕΚ.

Από την άλλη πλευρά ο Γκάμπριελ Μισεουί έκανε θεραπεία, εξαιτίας των ενοχλήσεων που αισθάνθηκε στο ισχίο στον αγώνα Κυπέλλου με τον Παναιτωλικό.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Άρη.

Η πρωινή προπόνηση της Πέμπτης ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (παιχνίδια αγωνιστικής μορφής).

Στο σημερινό πρόγραμμα συμμετείχε ο Πέδρο Άλβαρο. Ο Γκάμπριελ Μισεουί, που αισθάνεται ενοχλήσεις στο ισχίο από την αναμέτρηση του Κυπέλλου, έκανε θεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές συνέχισαν τα προγράμματά τους.

Αύριο, Παρασκευή, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας μας θα προπονηθούν το πρωί στο «Δασυγένειο» ενόψει του εντός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ (11/01, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League.