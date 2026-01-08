Για την 21η αγωνιστική του αγγλικού πρωταθλήματος, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα βρήκε σκούρα με την Μπέρνλι και πήρε μόλις έναν βαθμό (2-2).

Οι «Κόκκινοι Διάβολοι» πάλεψαν αρκετά να διώξουν τον κακό τους εαυτό, αλλά η μετά Αμορίμ εποχή δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο, καθώς αρκέστηκαν στον βαθμό της ισοπαλίας και βγήκαν εκτός της πρώτης πεντάδας του βαθμολογικού πίνακα.

Στο άλλο παιχνίδι των 22:15, η Νιούκαστλ έκανε τεράστια ανατροπή εναντίον της Λιντς, αφού έδωσε στα «Παγόνια» το τελειωτικό χτύπημα στα τελευταία δευτερόλεπτα των καθυστερήσεων και πήρε τη νίκη με 4-3.

Οι αγώνες

Στραβά ξεκίνησε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τον αγώνα, αφού στο 13' ένα αυτογκόλ του Χέιβεν έδωσε το προβάδισμα στους αντιπάλους, οι οποίοι κατάφεραν να κρατήσουν το 1-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, οι «Κόκκινοι Διάβολοι», βρήκαν την λύση να φτάσουν στο 1-1, όταν στο 50' ο Σέσκο πήρε την ασίστ από τον Μπρούνο Φερνάντες και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Ο ίδιος παίκτης δέκα λεπτά αργότερα βρήκε ξανά τον δρόμο προς το πλεκτό του Ντουμπράβκα, μετά την ασίστ του Ντοργκού και έκανε την ανατροπή (1-2), βάζοντας την Μάντσεστερ σε τροχιά νίκης.

Η χαρά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν κράτησε και πολύ, καθώς μετά από έξι λεπτά, ο Άντονι πήρε την πάσα από τον Έντουαρντς και στο 66', έφερε ξανά τον αγώνα στα ίσια.

Αυτό ήταν και το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα, με την Μάντσεστερ να δείχνει πως θέλει ένα μικρό διάστημα ανακατάταξης καθώς η απομάκρυνση του Αμορίμ είναι νωπή.

Νιουκάστλ - Λιντς 4-3

Τα «Παγόνια» προηγήθηκαν μετά από μισή ώρα αγώνα, όταν ο Άρονσον έξω από την περιοχή έκανε ένα ιδανικό πλασέ και έγραψε το 1-0.

Η απάντηση από την Νιουκάστλ ήρθε άμεσα, όταν ο Μπαρνς εκμεταλλεύτηκε την πάσα του Βολταμέντε και έφερε το παιχνίδι ξανά στα ίσια.

Η Λιντς όμως δεν είχε πει την τελευταία της λέξη στο πρώτο ημίχρονο και στο 45+6', ο Κάλβερτ - Λέουιν ευστόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας εκ νέου το προβάδισμα στην ομάδα του.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια η Νιούκαστλ, χτύπησε σχεδόν αμέσως, αφού στο 50' ο Ζοέλινγκτον έκανε το 2-2. Κάπου εκεί ήρθε ο Άρονσον ξανά και ανέτρεψε το σκορ στο 73'.

Οι «Magpies» ,όμως δεν σταμάτησαν να πρεσσάρουν και αυτό είχε αποτέλεσμα, καθώς στο 90+1' κέρδισαν πέναλτι, ο Γκιμαράες πήρε την ευθύνη και έγραψε το 3-3.

Η Νιούκαστλ όμως δεν έμεινε εκεί, αφού ξέρανε την Λιντς στο 90+12', όταν ο Μπαρνς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 4-3.