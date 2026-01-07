Απολαυστική η Μπαρτσελόνα, έστησε... πάρτι κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο από το 16' έως το 38' στην Τζέντα και προκρίθηκε με 5-0 στον τελικό του Supercopa (11/1, 21:00), περιμένοντας τη Ρεάλ ή την Ατλέτικο Μαδρίτης (8/1, 21:00).

Στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας η Μπαρτσελόνα «έλιωσε» με 5-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο και έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση, παρά τη διακοπή, με στόχο την κατάκτηση του Supercopa. Αύριο, στο ίδιο γήπεδο, θα μάθουμε ποια ομάδα της Μαδρίτης θα αναμετρηθεί με τους «μπλαουγκράνα» που απόψε πέτυχαν τέσσερα γκολ σε διάστημα 16 λεπτών!

Στο 22' άνοιξε το... δρόμο ο Φεράν Τόρες για το 1-0 και στο 30' ο Φερμίν Λόπες έγινε σκόρερ από δημιουργός, χάρη σε πάσα του Ραφίνια, για το 2-0. Ο Μπάρτζι αιφνιδίασε τον Ουνάι Σιμόν για το 3-0 στο 34' ύστερα από νέα ασίστ του Φερμίν και στο 38' ο Ραφίνια ολοκλήρωσε το «show» των Καταλανών για το 4-0 σε τελική πάσα του Μπάρτζι.

Ίδια συνεργασία και τελικό 5-0, μόλις από το 52', χάρη σε νέο όμορφο τελείωμα του Ραφίνια και πάσα του Μπάρτζι. Μετά το 64' ο Χάνσι Φλικ ξεκίνησε τη διαχείριση, ενώ ο Ερνέστο Βαλβέρδε είδε τους παίκτες του να «αγγίζουν» το γκολ της... τιμής στο 42' με το δοκάρι του Σανσέτ και το 82' με το πλασέ του Μπερενγκέρ να περνά ξυστά.

Δείτε εδώ τα στιγμιότυπα του Μπαρτσελόνα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 5-0: