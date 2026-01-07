Η Βαγιεκάνο συμπλήρωσε την φάση των «16» του Copa Del Rey

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Πάμπλο Σάενθ στο 9΄, όμως η Ράγιο ανέτρεψε τα δεδομένα με σκόρερ τους Άλβαρο Γκαρθία (49΄), Πέδρο Ντίαθ (74΄) και Χουάνχο Φλόρες (90+2΄-αυτογκόλ).
Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του Copa Del Rey:
Λα Κορούνια-Μαγιόρκα 1-0
Εϊμπαρ-Ελτσε 0-1
Ελντένσε-Σοσιεδάδ 1-2
Σπόρτινγκ Χιχόν-Βαλένθια 0-2
Γουαδαλαχάρα-Μπαρτσελόνα 0-2
Κουλτουράλ Λεονέσα-Λεβάντε 1-0
Αλμπαθέτε-Θέλτα 2-2 (3-0 πέν.)
Μπαλεάρες-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3
Ουέσκα-Οσασούνα 1-1 (2-4 παρ.)
Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 2-1
Αλαβές-Σεβίλη 1-0
Ταλαβέρα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3
Μπούργος-Χετάφε 3-1
Ουρένσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-1 παρ.
Μούρθια-Μπέτις 0-2
Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-3