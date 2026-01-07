Η Βαγιεκάνο συμπλήρωσε την φάση των «16» του Copa Del Rey

Oι Μαδριλένοι επικράτησαν 3-1 εκτός έδρας της Γρανάδα, πανηγυρίζοντας την πρόκρισή τους στην φάση των «16» του Κυπέλλου Ισπανίας.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Πάμπλο Σάενθ στο 9΄, όμως η Ράγιο ανέτρεψε τα δεδομένα με σκόρερ τους Άλβαρο Γκαρθία (49΄), Πέδρο Ντίαθ (74΄) και Χουάνχο Φλόρες (90+2΄-αυτογκόλ).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της φάσης των «32» του Copa Del Rey:

Λα Κορούνια-Μαγιόρκα 1-0

Εϊμπαρ-Ελτσε 0-1

Ελντένσε-Σοσιεδάδ 1-2

Σπόρτινγκ Χιχόν-Βαλένθια 0-2

Γουαδαλαχάρα-Μπαρτσελόνα 0-2

Κουλτουράλ Λεονέσα-Λεβάντε 1-0

Αλμπαθέτε-Θέλτα 2-2 (3-0 πέν.)

Μπαλεάρες-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Ουέσκα-Οσασούνα 1-1 (2-4 παρ.)

Ράσινγκ Σανταντέρ-Βιγιαρεάλ 2-1

Αλαβές-Σεβίλη 1-0

Ταλαβέρα-Ρεάλ Μαδρίτης 2-3

Μπούργος-Χετάφε 3-1

Ουρένσε-Αθλέτικ Μπιλμπάο 0-1 παρ.

Μούρθια-Μπέτις 0-2

Γρανάδα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-3