Το τελευταίο αντίο της Βουλγαρίας στον Πένεφ – Στεφάνι τιμής από τον Ντεσπόντοφ

Η Βουλγαρία αποχαιρέτησε τον θρυλικό Ντιμίταρ Πένεφ, με τον Κιρίλ Ντεσπόντοφ να τον τιμά, στέλνοντας στεφάνι στη μνήμη του.

Η Βουλγαρία αποχαιρέτησε έναν θρύλο του ποδοσφαίρου της χώρας και συγκεκριμένα τον Ντιμίταρ Πένεφ, τον προπονητή που οδήγησε την Εθνική ομάδα στους «4» του κόσμου στο Μουντιάλ του 1994.

Ο Πένεφ κατέκτησε δύο χρονιές το βραβείο καλύτερου Βούλγαρου παίκτη, συμμετείχε σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα με την Εθνική ομάδα ενώ διετέλεσε και πρόεδρος στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας.

Σε ηλικία 80 ετών άφησε την τελευταία του πνοή την 3η Ιανουαρίου, με το ύστατο χαίρε να πραγματοποιείται στο Εθνικό στάδιο της χώρας, στο οποίο έδωσαν το «παρών» μεγάλοι άνθρωποι του ποδοσφαίρου -και όχι μόνο- μεταξύ άλλων και ο Χρίστο Στοϊτσκοφ.

Από πλευράς ΠΑΟΚ, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ δεν ξέχασε έναν θρύλο της πατρίδας του, στέλνοντας στεφάνι προς τιμήν του, καθώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη Σόφια.