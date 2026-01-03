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Τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup (vid)

Ποδόσφαιρο
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Γκολ και φάσεις από τη νίκη του Ολυμπιακού, στην παράταση, επί του ΟΦΗ, με 3-0, στον τελικό του Betsson Super Cup.
Τα highlights της νίκης του Ολυμπιακού στον τελικό του Super Cup (vid)