Ισέκα: «Θα είμαι έτοιμος στο Super Cup»

Ο Άαρον Ισέκα έδωσε στον ΣΠΟΡ FM 104,2 την πρώτη του συνέντευξη, μετά την επιστροφή του στον ΟΦΗ και έδωσε ραντεβού με τον κόσμο στο Super Cup.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ισέκα:

Για το δέσιμο του με τον ΟΦΗ: «Όταν έμπαινα στο γήπεδο, ένιωθα τους πάντες να βρίσκονται από πίσω μου και να με στηρίζουν και θέλω να ανταποδώσω αυτήν την αγάπη. Κάθε φορά που φορούσα την φανέλα του ΟΦΗ, έδινα τα πάντα και έπαιρνα πολύ αγάπη και συμπαράσταση και θέλω τώρα να ανταποδώσω όλα αυτά τα συναισθήματα προς τον κόσμο της ομάδας«».

Για το τι δεν πήγε καλά στη Βουλγαρία: «Θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν έπαιξα καλά. Δεν είμαι ο τύπος που ψάχνει δικαιολογίες και θα είμαι ειλικρινής. Είχα κάποια προβλήματα εκτός γηπέδου όμως επειδή θέλω να κάνω την αυτοκριτική μου, δεν ήμουν αυτός που γνωρίζετε. Δεν ψάχνω καμία δικαιολογία για την απόδοση μου, δεν ήταν οι ίδιες συνθήκες με αυτές που συνάντησα στον ΟΦΗ και πραγματικά κάνω την δική μου κριτική ότι δεν ήμουν αυτός που έπρεπε και η απόδοση μου δεν ήταν σε υψηλό επίπεδο».

Για τον τελικό του Super Cup: «Την προηγούμενη σεζόν παρακολουθούσα τα πιο σημαντικά παιχνίδια του ΟΦΗ και είναι σημαντικό που είμαι μέλος αυτού του αγώνα. Γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το Ηράκλειο και την Κρήτη. Νιώθω ανυπόμονος γιατί θα είναι το πρώτο παιχνίδι μου με τον ΟΦΗ, θα είμαι διαθέσιμος και ανυπομονώ να δώσω τα πάντα, εάν παίξω, για να κερδίσουμε αυτό το τρόπαιο».

Για την επιστροφή του στον ΟΦΗ: «Όταν έφυγα από την Κρήτη, η σύζυγος μου έκλαιγε, όλοι πιστεύαμε πως ήταν ένα ιδιαίτερο μέρος για όλη την οικογένεια μας. Το να επιστρέψουμε, είναι ένα τρομερό συναίσθημα, να βλέπω ξανά συμπαίκτες μου, είναι κάτι που δεν περιγράφεται. Όταν τους είδα στην προπόνηση ξανά, τους αγκάλιασα για 10 λεπτά και αυτό το περιβάλλον σε μια ομάδα σε κάνει να δώσεις ακόμα περισσότερα. Το περιβάλλον μέσα στα αποδυτήρια σε κάνει να νιώθεις ακόμα καλύτερα και βέβαια για την οικογένεια μου, η Κρήτη είναι ένα ιδιαίτερο μέρος που γνωρίζουμε την ομορφιά του.

Όλοι πρέπει να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο. Δεν ήρθα μόνο για το συναίσθημα, ήρθα για να δουλέψω όπως και όλοι μας, ώστε να επαναφέρουμε τον ΟΦΗ εκεί που αξίζει να βρίσκεται. Ο ΟΦΗ έχει μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή θέση στο πρωτάθλημα. Για μένα, είμαι απόλυτα συγκεντρωμένος στο να δουλέψω πάρα πολύ για να βοηθήσω την ομάδα, όπως και όλοι μας, εκεί που χρειάζεται να βρίσκεται».

Για την επικοινωνία του με τον Μιχάλη Μπούση: «Θέλω να πω ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κ. Μπούση γιατί δεν είχαμε πολύ χρόνο για να συζητήσουμε γιατί μου έδειξε ότι με πιστεύει πάρα πολύ, το ίδιο συνέβη και την πρώτη φορά όταν πάλι προερχόμουν από μια δύσκολη περίοδο. Θέλω να του ανταποδώσω αυτήν την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μου έδειξε και τότε και τώρα».

Για το αν θα είναι έτοιμος μετά το δικό του διάστημα αποχής: «Έκανα ατομικές προπονήσεις όμως είναι διαφορετικό να προπονείσαι με την υπόλοιπη ομάδα. Ακολουθώ ειδικό πρόγραμμα και τώρα, στις διακοπές με την ομάδα και θέλω να είμαι πανέτοιμος για τον τελικό, να σκοράρω και μακάρι να με βοηθήσει ο Θεός να το καταφέρω».