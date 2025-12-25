Ο ταχυδυναμικός χαφ που θέλει ο Νίκολιτς και οι μεταγραφικές ανάγκες της ΑΕΚ

Σε φάση επαφών με υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους βρίσκεται η ΑΕΚ, με τις προτεραιότητες της όσον αφορά το παράθυρο του Ιανουαρίου να είναι συγκεκριμένες!

Η Ένωση, που ολοκλήρωσε το πρώτο εξάμηνο της σεζόν με ιδανικό τρόπο όντας στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Stoiximan Super League, στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson και στους «16» του UEFA Conference League, στοχεύει να καλύψει τα κενά με τις απαραίτητες προσθήκες που θα αποτελέσουν έξτρα λύσεις στα χέρια του προπονητή εν όψει των υποχρεώσεων που υπάρχουν μπροστά σε τρεις διοργανώσεις.

Οι τέσσερις θέσεις για τις οποίες κινούνται οι «κιτρινόμαυροι», είναι αυτές του κεντρικού μέσου, του δεξιού μπακ, του στόπερ και του επιθετικού.

Όσον αφορά την πρώτη περίπτωση μάλιστα ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ήδη μιλήσει ανοιχτά για τα θέλω του, φωτογραφίζοντας ακριβώς τι παίκτη χρειάζεται να προσθέσει στον άξονα. Ο Σέρβος τεχνικός, είχε ερωτηθεί το προηγούμενο διάστημα για τον Γκρούγιτς, αν είναι ικανοποιημένος και αν θα ήθελε προσθήκη χαφ τον Γενάρη και είχε απαντήσει: «Η αλήθεια είναι πως χρειαζόμαστε έναν παίκτη στον άξονα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Να είναι δυνατός σωματικά, να κερδίζει μπάλες, να έχει ταχυδύναμη. Αναζητούμε κάτι τέτοιο».

Η ΑΕΚ βρίσκεται ήδη στην αγορά λοιπόν για την απόκτηση ενός ταχυδυναμικού χαφ τον οποίο προφανώς ο προπονητής θεωρεί όχι απλώς συμπλήρωμα, αλλά μια προσθήκη που θα έρθει για το βασικό rotation. Έναν παίκτη, που θα μπορεί να ανταποκριθεί αμέσως σε παιχνίδια υψηλής έντασης, πίεσης και ταχύτητας που θα δώσει η ΑΕΚ στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήματος, στα πλέι-οφ όπου θα υπάρχουν μόνον ντέρμπι, άρα και μόνον τέτοια παιχνίδια και προφανώς στο Conference, στο οποίο όσο θα προχωρά πιο βαθιά στη διοργάνωση, ο βαθμός δυσκολίας των αντιπάλων θα ανεβαίνει.

Ο Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Ριμπάλτα μαζί με τους συνεργάτες του και το τμήμα σκάουτινγκ, βρίσκονται ήδη σε φάση τελικής αξιολόγησης και επαφών με τους μεταγραφικούς τους οποίους νωρίτερα προφανώς έχει εγκρίνει και ο Μάρκο Νίκολιτς. Η ΑΕΚ όπως το καλοκαίρι, έτσι και τώρα, κινείται βάσει χαρακτηριστικών και των όσων έχει ζητήσει ο προπονητής και ψάχνει πολύ συγκεκριμένα στοιχεία να βάλει στο ρόστερ της. Όχι μόνο στον άξονα αλλά και στις τρεις άλλες θέσεις για τις οποίες είναι εξίσου ενεργή...

Στην Ένωση εξετάζουν την ενίσχυση στο δεξί άκρο εκεί όπου ο Λάζαρος Ρότα τραβάει μόνος του κουπί και θα χρειαστεί να υπάρξει υποστήριξη προκειμένου ο προπονητής να νιώθει ασφάλεια με ένα back up που θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας του Λεβαδειακού που έχει γραφτεί, είναι σίγουρα μια περίπτωση που έχει αξιολογηθεί όπως έχουν αξιολογηθεί κι αλλες περιπτώσεις που ξεχωρίζουν στην φετινή Super League και σε άλλες θέσεις. Με τον τρόπο που δουλεύει πάντως ο Ριμπάλτα, δεν αποκλείεται να πάμε σε έναν ποδοσφαιριστή - στο δεξί άκρο - που θα αποτελεί προϊόν σκάουτινγκ και θα προέλθει μέσα από μια μακρά προεργασία στόχευσης.

Το ίδιο ισχυει και για τον κεντρικό αμυντικό που θέλει να προσθέσει στην μηχανή της η ΑΕΚ. Η Ένωση από τη στιγμή που ο Μήτογλου μπήκε στον... πάγο, διαθέτει τους Μουκουντί, Ρέλβας, Βίντα και τον νεαρό Χρυσόπουλο που αγωνίζεται σπάνια. Ριμπάλτα και Νίκολιτς κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση για να φέρουν έναν επιπλέον στόπερ που θα έρθει για να συμπληρώσει την πρώτη τετράδα του βασικού rotation των κεντρικών αμυντικών.

Όσον αφορά τη γραμμή κρούσης, εκεί όπου υπάρχουν οι Γιόβιτς, Ζίνι, Πιερό, με δεδομένο πως ο Νίκολιτς αρέσκεται να παίζει με δυο σέντερ-φορ όταν τους έχει όλους στη διάθεση του, το ιδανικό θα ήταν να υπάρξει μια επιπλέον προσθήκη. Δεν αποκλείεται πάντως, να προκύψει και κάποια αποχώρηση και πιο συγκεκριμένα ένας δανεισμός του Πιερό - που δεν κολλάει 100% η αλήθεια είναι σε αυτό που παίζει ο Σέρβος τεχνικός - κάτι που θα αλλάξει την κουβέντα. Σε κάθε περίπτωση, η τέταρτη θέση για την οποία κινείται προς ενίσχυση η ΑΕΚ είναι αυτή της επίθεσης και μένει να δούμε την στόχευση του Ριμπάλτα και τα χαρακτηριστικά που του έχει ζητήσει ο Νίκολιτς να έχει ο παίκτης που αναζητείται.

Το ιδανικό σενάριο για την Ένωση είναι να προχωρήσει στις παραπάνω τέσσερις προσθήκες τον προσεχή Γενάρη ωστόσο θα πρέπει να κρατήσουμε κάτι πολύ βασικό. Κάθε κίνηση των Ριμπάλτα-Νίκολιτς, βασίζεται στην προοπτική και σε ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Για παράδειγμα, αν ένας υποψήφιος μεταγραφικός στόχος δεν μπορεί για συγκεκριμένους λόγους να αποκτηθεί τον χειμώνα αλλά αυτό μπορεί να συμβεί μόνον το καλοκαίρι, τότε στην ΑΕΚ θα κάνουν υπομονή. Ιδίως αν είναι ένας στόχος που θέλουν πάση θυσία Ριμπάλτα και Νίκολιτς.

Ο τομέας των αποδεσμεύσεων

Η ΑΕΚ βρίσκεται σε διαδικασία να ενισχυθεί μεταγραφικά τον Γενάρη αλλά παράλληλα υπάρχουν και ποδοσφαιριστές που έχει στο ρόστερ της τους οποίους πολύ θα ήθελε να αποδεσμεύσει για να υπάρξει και μια οικονομική ελάφρυνση. Πρόκειται για τους Γενς Γιόνσον, Μόουζες Οντουμπάτζο και Γεράσιμο Μήτογλου. Και οι τρεις, δεν υπολογίζονται από τον Νίκολιτς, μένουν ελεύθεροι το καλοκαίρι και η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ αναζητά λύσεις. Πρόκειται για τρεις περιπτώσεις, βέβαια, ξεχωριστές. Με την πλευρά του Μήτογλου ο οποίος, ως γνωστόν, δεν υπολογίζεται από το καλοκαίρι, υπάρχουν διαπραγματεύσεις για να λυθεί το συμβόλαιο του εξωδικαστικά και να μείνει ελεύθερος τον Ιανουάριο και αναμένουμε να δούμε πως μπορεί και αν μπορεί να προκύψει κάποια συμβιβαστική λύση που θα αφήσει ικανοποιημένες και τις δύο πλευρές.

Όσον αφορά τον Γιόνσον ο Νίκολιτς ήταν ξεκάθαρος από το καλοκαίρι προς αυτόν λέγοντας του πως δεν θα υπολογίζεται για βασικός αλλά ο Δανός που αμοίβεται με 1,2 εκ. ευρώ ετησίως παρ’ ότι η ΑΕΚ του έφερε πρόταση προτίμησε να παραμείνει θέλοντας όπως είχε πει να παλέψει. Έχει παίξει ελάχιστα αυτό το πρώτο εξάμηνο και το ερώτημα που προκύπτει ειναι αν έχει αλλάξει στάση και αν σκέφτεται να αποδεσμευτεί και να μετακομίσει σε κάποια άλλη ομάδα. Βεβαίως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να βρει και ένα ανάλογο συμβόλαιο με δεδομένο πως από την ΑΕΚ έχει να λαμβάνει άλλες 600.000 μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Για την ιστορία να θυμίσουμε πως προ ημερών οι Κύπριοι τον σύνδεσα μεταγραφικά με την Πάγο.

Τέλος, είναι και η περίπτωση του Οντουμπάτζο, ο οποίος επίσης έχει ελάχιστο χρόνο συμμετοχής και με δεδομένο πως η ΑΕΚ θα ήθελε να προσθέσει ένα αξιόπιστο back up πίσω απο τον Ρότα, τότε το ιδανικό θα ήταν να αποχωρήσει τον Γενάρη. Στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ αναζητούν λύσεις για τις τρεις αυτές περιπτώσεις που για διαφορετικούς λόγους παρουσιάζουν δυσκολίες όσον φορά την αποδέσμευση τους.