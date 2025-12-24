Ολυμπιακός: Κλείνει τα αυτιά του στις σειρήνες ο Ελ Κααμπί

Δεν ασχολείται προς το παρόν με τα μεταγραφικά σενάρια ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Πολλές ομάδες έχουν αρχίσει να εξετάζουν την περίπτωση του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος μένει ελεύθερος το καλοκαίρι από τον Ολυμπιακό. Οι εμφανίσεις του σε Ελλάδα και Champions League, αλλά και στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής που μόλις ξεκίνησε έχουν στρέψει πολλά βλέμματα πάνω του.

Στα 33 του ο Μαροκινός στράικερ είναι αποτελεσματικός και έδειξε στα 2,5 χρόνια στους «ερυθρόλευκους» ότι αποτελεί εγγύηση στο σκοράρισμα. Παρά τις πολλές μεταγραφικές σειρήνες, ο ίδιος δεν δείχνει να σκέφτεται το μέλλον του μακριά από τον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός θέλει να του ανανεώσει το συμβόλαιο και του έχει κάνει μια δελεαστική πρόταση, με τις συζητήσεις να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ωστόσο, οι Πειραιώτες ξέρουν ότι δεν θα παίξουν μόνοι τους στην υπόθεση, καθώς ο Ελ Κααμπί ενδέχεται να δεχτεί «χρυσές» προτάσεις από ομάδες του Περσικού Κόλπου. Τα… χαρτιά του Ολυμπιακού αφορούν τον ρόλο που έχει στην ομάδα και την εμπιστοσύνη που του έχει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.