Με υπογραφή Mπαπέ στην επόμενη φάση η Ρεάλ, αποκλεισμός για τη Σεβίλλη του Αλμέιδα

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε δύσκολα με 3-2 της Ταλαβέρα (3η κατηγορία Ισπανίας) και πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ισπανίας, ενώ τη ίδια ώρα η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα αποκλείστηκε από την Αλαβές (1-0).

Η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε την πρόκριση για την επόμενη φάση του Κυπέλλου Ισπανίας. Για τους «μερένχες» ο Μπαπέ άνοιξε το σκορ από την “άσπρη” βούλα στο 41′, ενώ στο 45+1′ έγινε το 2-0 με αυτογκόλ του Φερράντο.

Στο δεύτερο μέρος η Ρεάλ έριξε ταχύτητα με την Ταλαβέρα να φτάνει στην μείωση του σκορ με τον Αρόγιο στο 80′, ο Γάλλος σούπερ σταρ όμως ήταν εκεί για να δώσει και πάλι μαξιλαράκι ασφαλείας στην ομάδα του κάνοντας το 3-1, το τελικό 3-2 έγραψε στις καθυστερήσεις ο Ντι Ρεντσο.

Στο άλλο παιχνίδι για το Κόπα Ντε Λε Ρέι που έγινε την ίδια ώρα, η Αλαβές άφησε εκτός συνέχειας την Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα χάρις σε εκτέλεση πέναλτι του Βιθέντε στο 79′.