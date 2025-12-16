Με δύο γκολ του Γκαρνάτσο και ένα του Πέντρο Νέτο, η Τσέλσι λύγισε εκτός έδρας την Κάρντιφ (1-3) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του League Cup.

Χρησιμοποιώντας αρκετούς αναπληρωματικούς, ο Έντσο Μαρέσκα είδε τις αλλαγές του να κάνουν τη δουλειά κόντρα στην Κάρντιφ, η οποία αγωνίζεται στην League One. Οι Μπλε είχαν πρωταγωνιστή με δύο γκολ τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο και πέρασαν στους «4» της διοργάνωσης, όπου θα έχουν αντίπαλο από την Premier League. Πέντε φορές έχει κατακτήσει το League Cup η Τσέλσι, τελευταία το 2015.

Στο 57’ άνοιξε το σκορ ο Γκαρνάτσο με πλασέ με το αριστερό έπειτα από πάσα του Γκοΐου, όμως στο 75’ ο Ντέιβιντ Τέρνμπουλ με εκπληκτική ζυγισμένη κεφαλιά έφερε το ματς στα ίσα για την Κάρντιφ. Το… παραμύθι τελείωσε στο 82’ ο Πέντρο Νέτο με εξαιρετικό διαγώνιο δεξί σουτ και ο Γκαρνάτσο με δεύτερο προσωπικό γκολ πάλι στην κόντρα από πλάγια θέση, διαμόρφωσε το τελικό 1-3.