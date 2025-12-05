Αποχωρεί από τον Παναθηναϊκό ο Τζαβέλλας

Ο Γιώργος Τζαβέλλας θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από τον Παναθηναϊκό, στα πλαίσια των γενικότερων αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο «Τριφύλλι».

Ο Παναθηναϊκός έχει προχωρήσει σε ριζικές αλλαγές σε όλα τα επίπεδα, οι οποίες μάλιστα εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη, με μια ακόμα αποχώρηση από το οργανόγραμμα.

Ο λόγος για τον Γιώργο Τζαβέλλα, που εκτελούσε χρέη διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, όμως θα αποτελέσει παρελθόν από τον σύλλογο, όπως έγινε και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Η απόφαση έχει ήδη παρθεί και πολύ άμεσα αναμένεται και η επίσημη ανακοίνωση, ενώ είναι χαρακτηριστικό πως ο Τζαβέλλας δεν ήταν παρών ούτε στην παρουσίαση των Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Στέφανου Κοτσόλη.