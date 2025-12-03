Κριτική παικτών Άρη: Δεν ήταν αρκετοί οι Ντούντου και Αθανασιάδης

Η κριτική των παικτών του Άρη, μετά το τέλος του αγώνα απέναντι στον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο Betsson

Αθανασιάδης 8: O μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο.Πιασμένο πέναλτι και σπουδαία επέμβαση σε δύσκολο σουτ του Μύθου για να κρατήσει το μηδέν

Φαντικά 8: Δραστήριος και ορεξάτος στο πρώτο μέρος, πολύ διαβασμένος στο ανασταλτικό κομμάτι και στο δευτερο μέρος

Φρίντεκ 7: Πολλές βοήθειες στο πρώτο ημίχρονο, του λείπει ρυθμός και δυστυχώς αντικαταστάθηκε με ενοχλήσεις

Ρόουζ 6: Σταθερός σε οπεν πλέι, κάπως ασταθής στις στημένες φάσεις του ΠΑΟΚ. Κάνει το λάθος στο γκολ του ΠΑΟΚ

Άλβαρο 7: Σταθερά θετικός φέτος, πολλές δουλειές στο ματς

Μόντσου 6: Νευρικος στο πρώτο ημίχρονο, με πολλές χαμένες μονομαχίες

Γαλανόπουλος 7: Αθόρυβη δουλειά και ανασταλτικές λύσεις

Γένσεν 6: ...δείχνει να έχει τρομερό πρόβλημα προσαρμογής και είναι συνεχώς αρνητικός για το παιχνίδι του Άρη, όμως σε αυτό το ματς βρήκε την ασίστ που έψαχνε

Παναγίδης 8: Προσπάθησε και υπηρέτησε τον ρόλο που του δόθηκε. Έδωσε πολλές μονομαχίες και ανέβασε την κερκίδα εκεί όπου χρειάζονταν.

Πέρεθ 8: Είδε το γκολ του να ακυρώνεται στο πρώτο μέρος και πάλεψε να δημιουργήσει από τα δεξιά. Πολύ θετικός και ανεβασμενος και στο β' μέρος

Ντουντου 8: Θετικός από την αριστερή πλευρά, έχοντας βρει τα αδύναμα στοιχεία του Σάστρε. Σκόραρε με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου και χειροκροτήθηκε κατά την αντικατάσταση του

Αναπληρωματικοί:

Μορόν: Δεν έδωσε πολλά με την είσοδο του

Ράσιτς: Πάλεψε για τις μακρινές μπαλιές όμως έπαιξε λίγο και δεν μπορεί νακριθεί

Τεχέρο: Αναγκαστική αλλαγή και πολλά τρεξίματα.

Χαρούπας: Βιαστικός στις επιλογές του, φάνηκε πως μπήκε κρύος στο ματς