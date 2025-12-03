Κριτική παικτών Άρη: Δεν ήταν αρκετοί οι Ντούντου και Αθανασιάδης

Αθανασιάδης 8: O μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Άρη στο πρώτο ημίχρονο.Πιασμένο πέναλτι και σπουδαία επέμβαση σε δύσκολο σουτ του Μύθου για να κρατήσει το μηδέν
Φαντικά 8: Δραστήριος και ορεξάτος στο πρώτο μέρος, πολύ διαβασμένος στο ανασταλτικό κομμάτι και στο δευτερο μέρος
Φρίντεκ 7: Πολλές βοήθειες στο πρώτο ημίχρονο, του λείπει ρυθμός και δυστυχώς αντικαταστάθηκε με ενοχλήσεις
Ρόουζ 6: Σταθερός σε οπεν πλέι, κάπως ασταθής στις στημένες φάσεις του ΠΑΟΚ. Κάνει το λάθος στο γκολ του ΠΑΟΚ
Άλβαρο 7: Σταθερά θετικός φέτος, πολλές δουλειές στο ματς
Μόντσου 6: Νευρικος στο πρώτο ημίχρονο, με πολλές χαμένες μονομαχίες
Γαλανόπουλος 7: Αθόρυβη δουλειά και ανασταλτικές λύσεις
Γένσεν 6: ...δείχνει να έχει τρομερό πρόβλημα προσαρμογής και είναι συνεχώς αρνητικός για το παιχνίδι του Άρη, όμως σε αυτό το ματς βρήκε την ασίστ που έψαχνε
Παναγίδης 8: Προσπάθησε και υπηρέτησε τον ρόλο που του δόθηκε. Έδωσε πολλές μονομαχίες και ανέβασε την κερκίδα εκεί όπου χρειάζονταν.
Πέρεθ 8: Είδε το γκολ του να ακυρώνεται στο πρώτο μέρος και πάλεψε να δημιουργήσει από τα δεξιά. Πολύ θετικός και ανεβασμενος και στο β' μέρος
Ντουντου 8: Θετικός από την αριστερή πλευρά, έχοντας βρει τα αδύναμα στοιχεία του Σάστρε. Σκόραρε με το καλημέρα του δευτέρου ημιχρόνου και χειροκροτήθηκε κατά την αντικατάσταση του
Αναπληρωματικοί:
Μορόν: Δεν έδωσε πολλά με την είσοδο του
Ράσιτς: Πάλεψε για τις μακρινές μπαλιές όμως έπαιξε λίγο και δεν μπορεί νακριθεί
Τεχέρο: Αναγκαστική αλλαγή και πολλά τρεξίματα.
Χαρούπας: Βιαστικός στις επιλογές του, φάνηκε πως μπήκε κρύος στο ματς