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Από σοβαρό λάθος του Κοτάρσκι το γκολ της Καϊράτ Αλμάτι! (vid)

Ποδόσφαιρο
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Ο Κροάτης τερματοφύλακας της Κοπεγχάγης ήταν υπαίτιος στο γκολ του Σατπάεφ, με το οποίοι οι Καζάκοι μείωσαν σε 3-1 στο "Πάρκεν".
Από σοβαρό λάθος του Κοτάρσκι το γκολ της Καϊράτ Αλμάτι! (vid)