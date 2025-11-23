Με ένα γκολ σε κάθε ημίχρονο, η Λάτσιο λύγισε την Λέτσε στο Olimpico (2-0) και πλησιάζει «δειλά» προς τα ψηλά.

Η ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι πέτυχε την 3η σερί εντός έδρας νίκη, άφησε την Λέτσε λίγο πάνω από τον υποβιβασμό και ξεπέρασε το πολύ κακό ξεκίνημα στη σεζόν πλησιάζοντας στο -6 από τις θέσεις του Champions League.

Στο 6’ το γκολ του Σοτίλ ακυρώθηκε για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης και η Λάτσιο προειδοποίησε στο 26’ με το πλασέ του Ντιά που σταμάτησε ο Φαλκόνε αλλά στο 29’ ο Ιταλός keeper δεν μπορούσε να κάνει κάτι στο βολέ δοκάρι-και-μέσα του Γκουεντουζί μέσα από την περιοχή. Το πρώτο μέρος έφυγε με 1-0.

Το δεύτερο ξεκίνησε με ακυρωμένο γκολ του Ντιά για φάουλ, στη συνέχεια ο Φαλκόνε έκανε τρομερή διπλή επέμβαση και στο 72’ οι γηπεδούχοι είχαν διπλό δοκάρι με Γκουεντουζί-Τζακάνι. Στο 91’ η Λάτσιο «κλείδωσε» το ματς με τον Νόσλιν που έφυγε στην κόντρα και με διπλή προσπάθεια βρήκε δίχτυα για το τελικό 2-0.