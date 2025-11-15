Η βαθμολογία στον όμιλο της Ελλάδας: Σωτήρια η νίκη της «Γαλανόλευκης» για τους Δανούς

Η Δανία μετά την γκέλα με την Λευκορωσία μπήκε σε μεγάλους μπελάδες, και ευτυχώς για εκείνους, η Ελλάδα νίκησε την Σκωτία.

Η Ελλάδα αποδείχθηκε μοιραία για τους Δανούς, αφού με τη νίκη εναντίον της Σκωτίας, τους άφησε να ελπίζουμε μετά την γκέλα με τους Λευκορώσους.

Τα αποτελέσματα στην πέμπτη αγωνιστική (15/11)

Δανία - Λευκορωσία 2-2

Ελλάδα - Σκωτία 3-2

Η βαθμολογία

1. Δανία 14-3 11

2. Σκωτία 9-5 10

3. Ελλάδα 10-12 6

4. Λευκορωσία 4-17 1

Η έκτη αγωνιστική 18/11

Σκωτία - Δανία 21.45

Λευκορωσία - Ελλάδα 21.45

Η Δανία αν νικήσει την Σκωτία παίρνει την απευθείας πρόκριση για τους ομίλους του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ίδιο ακριβώς και αν η Σκωτία νικήσει την Δανία στην μεταξύ τους αναμέτρηση.