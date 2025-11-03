Μια εικόνα χίλιες λέξεις: Η σημασία της κίνησης Ηλιόπουλου να πάει στον Παπαδόπουλο με τη λήξη και τι του είπε!

Το τελευταίο σφύριγμα του χθεσινού αγώνα με τον Παναιτωλικό, βρήκε τον Μάριο Ηλιόπουλο στον αγωνιστικό χώρο. Με τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ μάλιστα, να κατευθύνεται αμέσως προς τον διαιτητή Ιωάννη Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχε σύντομη συνομιλία που διήρκησε δευτερόλεπτα.

Ο ιδιοκτήτης της «κιτρινόμαυρης» ΠΑΕ, σύμφωνα με πληροφορίες, του εξέφρασε το τι ακριβώς νιώθουν στην ΑΕΚ για όσα έγιναν διαιτητικά στο ματς (και τις αποφάσεις που πάρθηκαν), με την πλευρά της Ένωσης να έχει σοβαρά παράπονα τόσο από τον Μακεδόνα ρέφερι, όσο και συνολικά, από τη διαιτητική ομάδα και προφανώς, τον VARίστα Ευαγγέλου, ο οποίος είναι εκείνος που βλέπει επιθετικό φάουλ του Γιόβιτς. Στην ΑΕΚ, είναι ενοχλημένοι συνολικά για όσα έγιναν χθες και δεν αποκλείεται το προσεχές διάστημα να υπάρχει μια αντίδραση με συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες προφανώς θα γνωστοποιηθούν...

Για να επανέλθουμε στον Μάριο Ηλιόπουλο όμως, ήταν εκείνος που επί της ουσίας, έδωσε το πρώτο... στίγμα της ενόχλησης, πηγαίνοντας αμέσως μετά την λήξη του αγώνα για να μιλήσει στον διαιτητή, που έκανε κυριολεκτικά «ηφαίστειο» την Αγιά Σοφιά - OPAP Arena με την συνολική του διαχείριση στο ματς. Ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, επαναλαμβάνουμε πως μετέφερε στον Παπαδόπολο το τι ακριβώς νιώθουν στην ΑΕΚ για τις αποφάσεις του ίδιου και του Ευαγγέλου το βράδυ της Κυριακής και όπως φαίνεται και από την φωτογραφία, ο διαιτητής από την Μακεδονία, άκουσε όλα όσα του είπε ο Ηλιόπουλος και κατάλαβε καλά τα παράπονα που του μεταφέρθηκαν.

Να σημειώσουμε, πως είναι η πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε το διοικητικό τιμόνι της ΑΕΚ, που ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν περίμενε να μιλήσει στον διαιτητή στα αποδυτήρια, αλλά πήγε σε αυτόν μέσα στο γήπεδο, δευτερόλεπτα μετά τη λήξη. Δείγμα του ποσό ενοχλημένος ήταν με τα όσα είχε δει νωρίτερα να συμβαίνουν στον αγωνιστικό χώρο της Νέας Φιλαδέλφειας, σε ένα ματς όπου η Ένωση λυτρώθηκε εν τέλει στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, με το γκολ του Ορμπελίν Πινέδα.