Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Γιάρεμτσουκ; ΠΑΡΩΝ!

Ο Ολυμπιακός νίκησε με άνεση (5-0) τον Βόλο για την 3η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πασχαλάκης 8: Εκτός από μία στιγμή προς το τέλος του αγώνα που δεν έπιασε με την πρώτη προσπάθεια τη μπάλα, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σταθερός και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τους Βολιώτες.

Μπιανκόν 9: Ο Γάλλος στόπερ μέτρησε δύο τέρματα σε μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα» σε άμυνα και επίθεση.

Καλογερόπουλος 7: Καλό ματς από τον νεαρό αμυντικό που αγωνίστηκε ως δεξιός οπισθοφύλακας, ενώ μέχρι να τραυματιστεί και να βγει εκτός προληπτικά είχε καλή αμυντική προσέγγιση.

Μάνσα 8: Σταθερός ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός για ακόμη μία φορά και δείχνει να... αρπάει τις ευκαιρίες που του δίνει ο προπονητής του.

Βέζο 7: Καλή εμφάνιση και για τον Βέζο που αγωνίστηκε ως αριστερό μπακ και είχε πολλά ανεβάσματα και στην επίθεση της ομάδας του.

Σιπιόνι 8: «Έκοβε και έραβε» στην μεσαία γραμμή ο Αργεντινός, σε ακόμη ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι για τον ίδιο.

Μουζακίτης 7: Μετά από αρκετά παιχνίδια ο νεαρός αμυντικός χαφ αγωνίστηκε ξανά βασικός και είχε θετική παρουσία, ενώ πήρε και τα εύσημα από τον προπονητή του κατά τη διάρκεια της αλλαγής του.

Νασιμέντο 7: Αγωνίστηκε ως «δεκάρι» και προσπάθησε με μακρινά σουτ και ατομικές προσπάθειες να βρει το πρώτο του γκολ με τους Πειραιώτες. Είχε θετικό πρόσημο η εμφάνιση του Πορτογάλου μέσου.

Στρεφέτσα 8: Καλό ματς μετά από αρκετό καιρό για τον Στρεφέτσα που έδωσε και την ασίστ στον Μπιανκόν για το πρώτο γκολ της ομάδας του.

Γιαζίτσι 8: Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Τούρκο που μέτρησε δύο ασίστ και ένα γκολ σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα «ερυθρόλευκα»

Γιαρέμτσουκ 9: Ο Ουκρανός... μπήκε για τα καλά στην εξίσωση της ομάδας του, μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε στην αρχή της σεζόν. Σκόραρε δύο τέρματα και το δεύτερο ειδικά ήταν άκρως εντυπωσιακό!

ΑΛΛΑΓΕΣ:

Λιατσικούρας 7: Είχε θετική παρουσία και πάλεψε στην μεσαία γραμμή των Πειραιωτών για όσο χρόνο αγωνίστηκε

Πνευμονίδης 7: Κέρδισε το πέναλτι από τον Αντεμπάγιο για το τελικό 5-0 του Ολυμπιακού.

Καμπελά - : Αγωνίστηκε για λίγο χρονιό διάστημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Μπρούνο - : Αγωνίστηκε για λίγο χρονιό διάστημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.

Ροντινέι - : Αγωνίστηκε για λίγο χρονιό διάστημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.