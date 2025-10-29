Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Γιάρεμτσουκ; ΠΑΡΩΝ!

Πασχαλάκης 8: Εκτός από μία στιγμή προς το τέλος του αγώνα που δεν έπιασε με την πρώτη προσπάθεια τη μπάλα, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού ήταν σταθερός και δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τους Βολιώτες.
Μπιανκόν 9: Ο Γάλλος στόπερ μέτρησε δύο τέρματα σε μία από τις καλύτερες φετινές του εμφανίσεις με τα «ερυθρόλευκα» σε άμυνα και επίθεση.
Καλογερόπουλος 7: Καλό ματς από τον νεαρό αμυντικό που αγωνίστηκε ως δεξιός οπισθοφύλακας, ενώ μέχρι να τραυματιστεί και να βγει εκτός προληπτικά είχε καλή αμυντική προσέγγιση.
Μάνσα 8: Σταθερός ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός για ακόμη μία φορά και δείχνει να... αρπάει τις ευκαιρίες που του δίνει ο προπονητής του.
Βέζο 7: Καλή εμφάνιση και για τον Βέζο που αγωνίστηκε ως αριστερό μπακ και είχε πολλά ανεβάσματα και στην επίθεση της ομάδας του.
Σιπιόνι 8: «Έκοβε και έραβε» στην μεσαία γραμμή ο Αργεντινός, σε ακόμη ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι για τον ίδιο.
Μουζακίτης 7: Μετά από αρκετά παιχνίδια ο νεαρός αμυντικός χαφ αγωνίστηκε ξανά βασικός και είχε θετική παρουσία, ενώ πήρε και τα εύσημα από τον προπονητή του κατά τη διάρκεια της αλλαγής του.
Νασιμέντο 7: Αγωνίστηκε ως «δεκάρι» και προσπάθησε με μακρινά σουτ και ατομικές προσπάθειες να βρει το πρώτο του γκολ με τους Πειραιώτες. Είχε θετικό πρόσημο η εμφάνιση του Πορτογάλου μέσου.
Στρεφέτσα 8: Καλό ματς μετά από αρκετό καιρό για τον Στρεφέτσα που έδωσε και την ασίστ στον Μπιανκόν για το πρώτο γκολ της ομάδας του.
Γιαζίτσι 8: Εξαιρετικό παιχνίδι από τον Τούρκο που μέτρησε δύο ασίστ και ένα γκολ σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις του με τα «ερυθρόλευκα»
Γιαρέμτσουκ 9: Ο Ουκρανός... μπήκε για τα καλά στην εξίσωση της ομάδας του, μετά τον τραυματισμό που αντιμετώπισε στην αρχή της σεζόν. Σκόραρε δύο τέρματα και το δεύτερο ειδικά ήταν άκρως εντυπωσιακό!
ΑΛΛΑΓΕΣ:
Λιατσικούρας 7: Είχε θετική παρουσία και πάλεψε στην μεσαία γραμμή των Πειραιωτών για όσο χρόνο αγωνίστηκε
Πνευμονίδης 7: Κέρδισε το πέναλτι από τον Αντεμπάγιο για το τελικό 5-0 του Ολυμπιακού.
Καμπελά - : Αγωνίστηκε για λίγο χρονιό διάστημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.
Μπρούνο - : Αγωνίστηκε για λίγο χρονιό διάστημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.
Ροντινέι - : Αγωνίστηκε για λίγο χρονιό διάστημα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.