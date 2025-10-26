Το αποψινό ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό αναλύει ο κυριακάτικος Τύπος, μετά την ευρωπαϊκή εβδομάδα που μεσολάβησε.

Διαβάστε παρακάτω αποσπάσματα από την αρθρογραφία αθλητικών εφημερίδων και του διαδικτύου...

ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΓΚΙΡΗΣ - LIVE SPORT

Έπειτα από ένα μήνα (και κάτι) με προβληματικές εμφανίσεις, αγχωτικές νίκες και ήττες με αναιμική εικόνα, τα χαμόγελα επέστρεψαν στην ΑΕΚ μετά την επιβλητική ευρω-εξάρα επί της Αμπερντίν και της απόδοσής της. Η κατάσταση είναι πιο ήρεμη σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά η Ένωση δεν έχει περιθώριο να μείνει στο... συννεφάκι της Πέμπτης, αφού ακολουθούν το «Γ. Καραϊσκάκης» και ο Ολυμπιακός. Ένα γήπεδο που έχει εξελιχθεί σε... τόπο μαρτυρίου για τους Κιτρινόμαυρους όταν εμφανίζονται ασόβαροι. Την καταστροφική περσινή χρονιά δέχθηκαν εκεί 10 γκολ σε δύο ματς (κανονική διάρκεια και Κύπελλο). Μάλιστα το 6-0 ήταν η αρχή για την ολική κατάρρευση. Αν η ΑΕΚ θέλει να φύγει με ψηλά το κεφάλι, όπως τη χρονιά του νταμπλ, τότε πρέπει να εμφανιστεί στο Φάληρο η ομάδα της Πέμπτης.

Όχι, ο Ολυμπιακός δεν είναι Αμπερντίν, αλλά ούτε η Ένωση πρέπει να παίξει σε τόσο επιθετικό τέμπο επί 90 λεπτά. Απλώς δεν πρέπει να ξεκολλήσει το πόδι της από το γκάζι. Πρέπει να παίξει με μεγάλη ένταση. Να εμφανιστεί μια ομάδα έξυπνη και ταχυδυναμική, όχι σαν αυτή στη Σλοβενία ή εναντίον του ΠΑΟΚ που ήταν πιο αργή και από τον... Επιτάφιο. Και φυσικά απέναντι σε μία ομάδα όπως ο Ολυμπιακός απαγορεύονται διά ροπάλου τα φτηνά λάθη, ειδικά μέσα και γύρω από την περιοχή των Κιτρινόμαυρων, γιατί τα πράγματα θα γίνουν εξαιρετικά δύσκολα. Το μυαλό της ΑΕΚ πρέπει να είναι μέσα στο κεφάλι και όχι πάνω από αυτό μετά το 6-0 της Πέμπτης ή μετά τη συντριβή των Ερυθρόλευκων στη Βαρκελώνη.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Ολυμπιακός έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα από το Μόναχο. Μπορεί η Μπάγερν να μην ανήκει στην ευρωπαϊκή ελίτ, όμως η εικόνα των «ερυθρόλευκων» στο άνετο 71-96 δεν αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Στο πρώτο φετινό παιχνίδι με πλήρες σχεδόν ρόστερ – έλειπαν μόνο οι Έβανς και Παπανικολάου – η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρουσιάσε ένα μπάσκετ γεμάτο ενέργεια, ισορροπία και αυτοπεποίθηση, δείχνοντας ότι αρχίζει να βρίσκει τη χημεία που της έλειψε στις πρώτες αγωνιστικές. Η διαφορά δεν προήλθε απλώς από την επιθετική ευστοχία, αλλά από τη συνολική λειτουργία. Ο Ολυμπιακός έπαιξε άμυνα υψηλού επιπέδου, περιορίζοντας τη Μπάγερν στους 29 πόντους στο πρώτο ημίχρονο. Έβγαλε ενέργεια, είχε σωστές αποστάσεις και πίεση στη μπάλα, με αποτέλεσμα να ελέγχει πλήρως τον ρυθμό. Η εικόνα αυτή είναι προϊόν της δουλειάς του Μπαρτζώκα, ο οποίος πλέον έχει περισσότερες λύσεις και μπορεί να μοιράζει ρόλους χωρίς να φοβάται πτώση στην ένταση ή στην παραγωγικότητα. Σημαντικό στοιχείο είναι πως η διαφορά «χτίστηκε» όταν βρέθηκαν στο παρκέ οι λεγόμενοι «παίκτες πάγκου».

Ο Ολυμπιακός έχει πλέον τη δυνατότητα να κρατά σταθερό επίπεδο απόδοσης ανεξαρτήτως πεντάδας, κάτι που δείχνει το βάθος και τη συνοχή της ομάδας. Τα συνολικά νούμερα αποτυπώνουν την εικόνα μιας ομάδας που λειτουργεί σαν ρολόι: 25 ασίστ, 12 κλεψίματα, μόλις 10 λάθη και σχεδόν όλοι οι παίκτες να έχουν συμβολή στο σκοράρισμα. Η παραγωγικότητα δεν είναι τυχαία: πηγάζει από την ταυτόχρονη παρουσία δημιουργών, εκτελεστών και αμυντικών «σκύλων», που επιτρέπουν στον Μπαρτζώκα να εναλλάσσει σχήματα χωρίς απώλεια ισορροπίας. Η ουσία; ο Ολυμπιακός αρχίζει να μοιάζει ξανά με την ομάδα που φοβίζει κάθε αντίπαλο της Ευρωλίγκας.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ

Όταν σε ένα ντέρμπι επιστροφής στις εγχώριες διοργανώσεις η μία ομάδα προέρχεται από ήττα με έξι γκολ (έστω έτσι όπως έγινε και απέναντι σε μεγαθήριο) στον ευρωπαϊκό αγώνα της και η άλλη από νίκη με τον ίδιο αριθμό τερμάτων, ενώ θα μπορούσε να βάλει άλλα τόσα (έστω σε χαμηλότερη διοργάνωση και σε ομάδα πολύ κατώτερη), θα μπορούσε να εκτιμήσει κανείς ότι η ψυχολογία θα είναι με το μέρος του φιλοξενούμενου. Είναι όμως έτσι στο αποψινό ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ; Η πειραϊκή ομάδα, έπειτα από έναν κύκλο δύσκολων αγώνων μακριά από το γήπεδό της και χωρίς τα αποτελέσματα που προσδοκούσε (εκτός από Βαρκελώνη, Λονδίνο και στην Τούμπα), έχει τώρα μπροστά της μια σειρά αγώνων στη δική της έδρα. Και θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα σερί, ξεκινώντας από το αποψινό παιχνίδι και με επίκεντρο το πολύ καθοριστικό για την πορεία της στο Τσάμπιονς Λιγκ ματς εναντίον της Αϊντχόφεν στις αρχές του επόμενου μήνα.

Η ΑΕΚ από την πλευρά της έχει όντως μία πορεία «ανομοιόμορφη», όπως τη χαρακτήρισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η κακή εικόνα της το τελευταίο διάστημα, ακόμη και σε ματς που είχε κερδίσει όπως με την Κηφισιά, αλλά με ήττες από ΠΑΟΚ και Τσέλιε, εξαφανίστηκε στο ματς αντίδρασης με την Αμπερντίν. Ήταν μια ομάδα γεμάτη δύναμη, υγεία και με μεγάλη δημιουργία, αλλά δεν είναι βέβαιο πως το δείγμα (με βάση τη δυναμικότητα του αντιπάλου) ήταν αντιπροσωπευτικό. Αυτό που αναμένεται απόψε στη σίγουρη αντίδραση που θα προκύψει από τον Ολυμπιακό (με για 15η σερί φορά σε κατάμεστη έδρα) είναι η συμπεριφορά της ΑΕΚ. Σε ένα γήπεδο που από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ έχει να θυμάται περσινές βραδιές γεμάτες πίκρα και πολλά σε βάρος της γκολ. Όμως τώρα είναι άλλος προπονητής και αυτή η πρώτη επίσκεψη του Μάρκο Νίκολιτς στο «Γ. Καραϊσκάκης», όπως και η διαχείριση του αγώνα από τη δική του πλευρά, έχει ενδιαφέρον.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ – ΩΡΑ

Τα παιχνίδια απέναντι στους παραδοσιακά μεγάλους αντιπάλους δεν είναι εύκολα. Ποτέ δεν ήταν. Είτε παίξεις εντός, είτε παίξεις εκτός. Πάντα υπάρχει πίεση, κόμπος στο στομάχι, άγχος. Απέναντι στον Ολυμπιακό στον Πειραιά, αναμένω ένα σκληρό και δύσκολο παιχνίδι. Οι δυο ομάδες είναι σε περίεργη κατάσταση. Σαφώς σε καλύτερη είναι η ΑΕΚ. Μπορεί να γνώρισε την ήττα από τον ΠΑΟΚ, αλλά η 6άρα στην Αμπερντίν ανέβασε και πάλι την ψυχολογία και έδωσε φτερά. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός προέρχεται από 6άρα, αλλά από την ανάποδη. Ίσως του έχουν βγει νεύρα για τη διαιτησία που είχε στη Βαρκελώνη. Αλλά είναι πιο αναστατωμένος, να το πω έτσι.

Η νίκη επί της Αμπερντίν δίνει «φτερά» στην ΑΕΚ. Η Αμπερντίν είναι κάτοχος του Κυπέλλου Σκωτίας, δεν είναι η… Λαμία. Επίσης τα δύο αστεράκια στο σήμα της είναι δύο ευρωπαϊκά. Ένα Κυπελλούχων, ένα Σούπερ Καπ Ευρώπης, κόντρα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Αμβούργο. Το μέγεθος της Αμπερντίν δεν είναι τυχαίο. Όπως με την Αμπερντίν οι «κιτρινόμαυροι» έδειξαν πάθος και καρδιά, παρουσιάζοντας μια εικόνα… ΑΕΚ, έτσι πρέπει να γίνει και στο «Γ. Καραϊσκάκης». Δεν χρειάζονται ούτε καταστροφολογία, ούτε ενθουσιασμός. Είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Αλλά η ΑΕΚ έχει μεγάλη ανάγκη τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ - REAL NEWS

Δύο νίκες και ισόρροπες ήττες ήταν ο απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις τρεις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και σίγουρα το περίεργο αποτέλεσμα ήταν το 3-4 του ΠΑΟΚ μέσα στη Λιλ. Η ομάδα του Λουτσέσκου, μετά τις μεγάλες νίκες σε βάρος του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, έβγαλε μάτια και στη Γαλλία. Στα πρώτα 45 λεπτά ήταν χάρμα ιδέσθαι και προηγήθηκε με 3-0! Ενας ΠΑΟΚ που πατούσε καλά στο χορτάρι, ήξερε τι ήθελε και χτυπούσε σαν την κόμπρα. Η αχίλλειος πτέρνα του είναι οι στατικές φάσεις και από εκεί πήγε να την πατήσει. Η ΑΕΚ έχασε από τον ΠΑΟΚ γιατί ο Νίκολιτς διάβασε λάθος το ματς και προσπάθησε να πάρει τη νίκη με αντεπιθέσεις. Η Ένωση είναι μια ομάδα με χτυπητές αμυντικές αδυναμίες στα στόπερ, στα άκρα και στο 6αρι, που λείπει πολύ. Έχει, όμως, πλεονέκτημα με τους πολλούς καλούς μεσοεπιθετικούς παίκτες που διαθέτει και κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να παίζει επιθετικά. Έστω ισορροπημένα και όχι αμυντικά. Αυτό ακριβώς, λοιπόν, έκανε με την Αμπερντίν και την ισοπέδωσε. Είχε καθαρίσει το ματς πριν καν συμπληρωθεί το ημίωρο. Ξεκίνησε με το πόδι στο γκάζι, κυκλοφόρησε την μπάλα γρήγορα και είχε ποικιλία στο παιχνίδι της. Το 6-0 και τα τέσσερα δοκάρια τα λένε όλα.

Στο ποδόσφαιρο πάντα μένει στην ιστορία το αποτέλεσμα του κάθε αγώνα, όμως υπάρχουν παιχνίδια που ο κόσμος δεν τα ξεχνά. Και να είστε σίγουροι ότι ένα από αυτά θα είναι και το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελώνη. Διότι την ώρα που οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ μπήκαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και μείωσαν σε 2-1, ένας ανεκδιήγητος διαιτητής τους έκοψε τα πόδια με την απίθανη αποβολή του Έσε και το ανύπαρκτο πέναλτι. Η θρυλική Μπαρτσελόνα δεν έχει ανάγκη τους διαιτητές για να κερδίσει μια ελληνική ομάδα, αλλά το 6-1 προήλθε καθαρά από τις τρελές αποφάσεις του ρέφερι που έχει δεχθεί τον χλευασμό της ποδοσφαιρικής Ευρώπης. Δεν είναι είδηση για τον Παναθηναϊκό να προηγείται και στο τέλος να δέχεται την ισοφάριση ή και την ήττα. Οπως συνέβη και στο Ρότερνταμ. Αντί να γίνει το 0-2 ειδικά με τη μεγάλη ευκαιρία του Τέτε, οι «πράσινοι» δέχθηκαν το 1-1 στο φινάλε του ημιχρόνου και από εκεί γύρισε το ματς. Η Φέγενορντ εκμεταλλεύτηκε την έδρα της και τις δεδομένες αδυναμίες του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Το «τριφύλλι» αντιμετωπίζει πολλά σοβαρά αγωνιστικά θέματα και γι’ αυτό ο Αλαφούζος υποχρεώθηκε να αλλάξει ξανά προπονητή και να φέρει τον πολύπειρο Μπενίτεθ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ

*Για να διαβάσετε ολόκληρο ένα άρθρο θα πρέπει να απευθυνθείτε στο περίπτερο της γειτονιάς σας. Ενισχύοντας την εφημερίδα που εκτιμάτε περισσότερο, δίνετε πνοή στην πολυφωνία του Τύπου.