Καραμάνης: «Ξεχώρισε το πάθος μας και πήραμε τη νίκη»

Ο Θανάσης Καραμάνης ξεχώρισε το πάθος των παικτών του Ατρόμητου ως το κύριο χαρακτηριστικό, για τη νίκη κόντρα στον ΟΦΗ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Το παιχνίδι ήταν εξ’ αρχής πολύ έντονο και οι δύο ομάδες, προσπαθούσαν. 1-1 το σκορ στο ημίχρονο, δύσκολο. Στο δεύτερο ημίχρονο ανταποκριθήκαμε καλύτερα, μπήκαμε μέσα πιο έτοιμοι και πιο δυνατοί, βάλαμε άλλα δύο γκολ και πήραμε μία νίκη που αξίζαμε 100%.

Για να έρθει αυτή η νίκη ξεχώρισε το πάθος μας, η πολύ καλή δουλειά που κάνουμε με τον προπονητή, ότι δεν τα παρατάμε ποτέ κι’ ας μείναμε πίσω στο σκορ δεν τα παρατάμε, έχουμε μάθει να παλεύουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό. Όπου χρειάζεται η ομάδα εγώ θα παίζω.

Θα βοηθήσω τον Ατρόμητο όσο περισσότερο μπορώ και πιστεύω ότι έριξα και εγώ το λιθαράκι μου σήμερα. Θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό για ένα παίχτη να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες τις θέσεις. Η νίκη αυτή είναι αφιερωμένη στους φιλάθλους μας που μας υποστηρίζουν σε κάθε παιχνίδι και είναι στο γήπεδο όλοι μαζί ενωμένοι».