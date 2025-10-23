MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Επικίνδυνο γύρισμα του Κυριακόπουλου, έσωσαν οι Ολλανδοί (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Καλή ευκαιρία για να απειλήσει την εστία της Φέγενορντ είχε ο Παναθηναϊκός, με τον Κυριακόπουλο να κάνει το γύρισμα στην περιοχή για τον Καλάμπρια, ωστόσο αμυντικός των Ολλανδών πρόλαβε και έσωσε

Δείτε εδω:

Επικίνδυνο γύρισμα του Κυριακόπουλου, έσωσαν οι Ολλανδοί (vid)