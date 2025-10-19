Ο Ρονάλντο ξεσήκωσε το γήπεδο – Έδειξε στον IShowSpeed πώς να χτυπά το τύμπανο στις εξέδρες! (vid)

Τρομερή στιγμή με τον Κριστιάνο και τον γνωστό ΥouTuber μετά τη νίκη της Αλ Νασρ και τα εκπληκτικά πράγματα του Πορτογάλου.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να αποδεικνύει πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Ο 40χρονος πλέον σούπερ σταρ της Αλ Νασρ πρόσφερε ακόμα μία παράσταση, σκοράροντας ένα εκπληκτικό γκολ με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, λίγα λεπτά αφού είχε αστοχήσει σε πέναλτι.

Χάρη και στη δική του απόδοση, η Αλ Νασρ πέτυχε την πέμπτη διαδοχική της νίκη στο πρωτάθλημα Σαουδικής Αραβίας, ανεβαίνοντας στην κορυφή της βαθμολογίας με 15 βαθμούς και «αέρα» τεσσάρων πόντων από τη δεύτερη θέση. Επόμενος αντίπαλος, η Αλ Χαζέμ, σε ένα ματς όπου οι «κιτρινομπλέ» θέλουν να διατηρήσουν το σερί τους.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, οι πανηγυρισμοί στο Al Awwal Park πήραν… άλλη διάσταση. Κατά τη διάρκεια του γνωστού «Viking Clap», ο Ρονάλντο βρέθηκε δίπλα στον διάσημο streamer IShowSpeed, τον οποίο καθοδήγησε με χαμόγελο πώς να κρατά και να χτυπά σωστά το τύμπανο της εξέδρας.

Ήταν μια μοναδική στιγμή ανάμεσα στον «CR7» και έναν από τους μεγαλύτερους θαυμαστές του — μια σκηνή που έγινε αμέσως viral και υπενθύμισε γιατί ο Ρονάλντο παραμένει, μέσα και έξω από το γήπεδο, ένα παγκόσμιο φαινόμενο.