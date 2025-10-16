Στον Πανθρακικό ο αδερφός του Πέτρου Μάνταλου!

Ο Λάμπρος Μάνταλος είναι προπονητής τερματοφυλάκων πλέον και η ομάδα της Κομοτηνής τού ανέθεσε την εξέλιξη των νεαρών παικτών της ακαδημίας της.

Μπορεί ο Πέτρος Μάνταλος να είναι εδώ και χρόνια στο προσκήνιο ως αρχηγός της ΑΕΚ, όμως στο χώρο του ποδοσφαίρου δραστηριοποιείται, επίσης, ο αδερφός του, Λάμπρος, ο οποίος έχει παίξει σε αρκετές ομάδες της Ροδόπης από όπου κατάγονται.

Ο Πανθρακικός θέλει να πρωταγωνιστήσει στην Γ' Εθνική και να ανέλθει στη Super League 2, αλλά δεν ξεχνά τις υποδομές του, προσθέτοντας ένα παιδί που γαλουχήθηκε στην ακαδημία του Παναγιώτη Γκουτσίδη και τώρα, κάνει ένα σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Η ανακοίνωση του Πανθρακικού για την προσθήκη του Λάμπρου Μάνταλου:

«Η Διοίκηση του Πανθρακικού βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την προσθήκη του προπονητή τερματοφυλάκων Λάμπρου Μάνταλου στην Ακαδημία της ομάδας μας.



Ο Λάμπρος θα έχει την ευθύνη για την προπόνηση των τερματοφυλάκων της Κ10-Κ12-Κ14 με στόχο την συνεχή βελτίωση τους.



Με καταγωγή από την πόλη μας, επιστρέφει στην οικογένεια του Πανθρακικού, όπου έχει αγωνιστεί στα ΤΕΠ (Κ19) ενώ έχει υπερασπιστεί την εστία αρκετών ομάδων της Ροδόπης.



Αξίζει να σημειωθεί πως προέρχεται ποδοσφαιρικά από την Ακαδημία του Παναγιώτη Γκουτσίδη στη Μεσούνη με σημαντικές διακρίσεις σε τουρνουά, στη φουρνιά που "ανδρώθηκαν" ποδοσφαιρικά μεταξύ άλλων ο αδερφός του Πέτρος Μάνταλος, ο Θανάσης Ντίνας, ο Μάκης Μπαξεβανίδης, ο Δημήτρης Χασομέρης και αρκετοί άλλοι.



Λάμπρο καλώς ήρθες στην Ακαδημία του Πανθρακικού, σου ευχόμαστε πολλές όμορφες στιγμές!»