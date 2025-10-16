Η Παρί ξεκίνησε συζητήσει με τον Μπαρκολά για την ανανέωση του συμβολαίου του

Οι εμφανίσεις του Μπράντλεϊ Μπαρκολά με την Παρί Σεν Ζερμέν, έχουν προσελκύσει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες, κάτι που έχει θορυβήσει τους Παριζιάνους.

Το συμβόλαιο του Μπαρκολά με την Παρί, ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2028, ωστόσο σύμφωνα με την L'Equipe οι Παριζιάνοι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τον 23χρονο μεσοεπιθετικό για την ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο λόγος έχει να κάνει με το έντονο ενδιαφέρον που έχει δείξει η Λίβερπουλ και η Μπάγερν Μονάχου, με την Παρί να θέλει να τον «δέσει» με μακροχρόνιο συμβόλαιο και αύξηση απολαβών.

Ο Μπαρκολά την φετινή σεζόν έχει καταγράψει εννιά συμμετοχές, έχοντας στο ενεργητικό του τρία γκολ και δύο ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις που έχουν αγωνιστεί οι Παριζιάνοι.