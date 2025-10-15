Παναθηναϊκός: Υπογράφει για 3.5 χρόνια ο Τετέι

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Ανδρέας Τετέι με τον Παναθηναϊκό θα είναι διάρκειας 3.5 ετών.

Το SDNA σας ενημέρωσε για την ρελάνς που έκανε ο Παναθηναϊκός, φτάνοντας σε συμφωνία με την Κηφισιά για τις πολύ μεγάλες μεταγραφές των Ανδρέα Τετέι και Παύλου Παντελίδη.

Όσον αφορά λοιπόν τον Τετέι, θα ενταχθεί στο «Τριφύλλι» την 1η Ιανουαρίου και το συμβόλαιο που θα υπογράψει θα είναι διάρκειας 3.5 ετών. Το τυπικό κομμάτι θα τελειώσει πολύ άμεσα, ενώ το συμβόλαιο θα είναι κλιμακωτό, με συνολικές απολαβές ύψους 3 εκατ. ευρώ.

Από εκεί και πέρα, ο Παντελίδης θα έρθει στον Παναθηναϊκό το προσεχές καλοκαίρι και θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με τον σύλλογο.

Πρόκειται για δύο πολύ σημαντικές κινήσεις, που ενισχύουν τον ελληνικό κορμό της ομάδας και θα δυναμώσουν τον Παναθηναϊκό τόσο στο παρόν, όσο και στο μέλλον.