MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το σχόλιο Γιοβάνοβιτς και Παντελίδη πριν από τον «τελικό» με τη Δανία (vids)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και ο «πρωτάρης» της αποστολής μοιράστηκαν τις σκέψεις τους πριν από τη σέντρα του σημαντικού αγώνα της Ελλάδας στο «Πάρκεν».
Το σχόλιο Γιοβάνοβιτς και Παντελίδη πριν από τον «τελικό» με τη Δανία (vids)