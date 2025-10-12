Χρόνος ανάγνωσης 1’ MUNDIAL Το σχόλιο Γιοβάνοβιτς και Παντελίδη πριν από τον «τελικό» με τη Δανία (vids) 12-10-2025 22:00 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Δανία Ελλάδα ΠΡΟΣΩΠΑ Ιβάν Γιοβάνοβιτς 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός και ο «πρωτάρης» της αποστολής μοιράστηκαν τις σκέψεις τους πριν από τη σέντρα του σημαντικού αγώνα της Ελλάδας στο «Πάρκεν». Τον ξέρουν μόνο οι «ψαγμένοι»: Ο καλύτερος παίκτης της Premier League δεν παίζει σε μεγάλη ομάδα (Vid) menshouse.gr Ώρα αποφάσεων: Η πρώτη κίνηση Αταμάν μετά το ξέσπασμά του menshouse.gr Τα έδωσε όλα: Τρέλανε κόσμο η εντυπωσιακή Κίμπερλι Γκιλφόιλ (Pic, Vids) instanews.gr Οι τέλειες αναλογίες: Γαρυφαλιά Καληφώνη τι (μας) κάνες... (pics) dailymedia.gr «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς»: Η 19χρονη κόρη της Τζένι Γκαρθ είναι ίδια με την Κέλυ της σειράς (Pics) dailymedia.gr Έβγαλε μάτι: Το «καρφί» του Μάκη Βορίδη για το Μαξίμου που πέρασε στα ψιλά instanews.gr 14 μπουκιές φαγητό, 74 κιλά «πρόκα»: Το σπαρτιάτικο πρόγραμμα διατροφής που ο Κωνσταντίνος Καραμανλής δεν άλλαζε για κανένα λόγο menshouse.gr Η πρώτη μεταγραφή του Ιανουαρίου για τον Παναθηναϊκό menshouse.gr Το σχόλιο Γιοβάνοβιτς και Παντελίδη πριν από τον «τελικό» με τη Δανία (vids) SHARE