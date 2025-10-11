Ταουσιάνης: «Πλάνο, σθένος και ομοψυχία έφεραν τη μεγάλη νίκη»

Ευχαριστημένος είναι ο Γιάννης Ταουσιάνης με την εικόνα της Εθνικής Ελπίδων και τη μεγάλη νίκη επί της Γερμανίας, τονίζοντας πως το επόμενο βήμα είναι το ματς της Τρίτης με τη Λετονία.

Μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη (2-3) της Εθνικής Ελπίδων επί της Γερμανίας, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Γιάννης Ταουσιάνης συνεχάρη τους ποδοσφαιριστές για το πάθος, την ομοψυχία και την υλοποίηση του αγωνιστικού πλάνου που οδήγησαν στη νίκη απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο, ενώ επεσήμανε ότι υπάρχει και το επόμενο βήμα στο παιχνίδι με τη Λετονία την Τρίτη (14/10, 17:00).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του κ. Ταουσιάνη:

«Αρχικά οφείλουμε να δώσουμε συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας για αυτή τη μεγάλη νίκη. Ανταποκρίθηκαν με σπουδαίο τρόπο στις απαιτήσεις που είχε αυτό το δύσκολο παιχνίδι. Είχαμε ένα πολύ καλό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο όπου μέσα από τον τρόπο παιχνιδιού μας και το πλάνο στο οποίο είχαμε προετοιμαστεί καταφέραμε να προηγηθούμε με δύο γκολ απέναντι σε ένα πολύ ισχυρό αντίπαλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Γερμανία μάς πίεσε, μάς ισοφάρισε και υπήρχαν διαστήματα που υποφέραμε, αλλά υποφέραμε όλοι μαζί. Αγωνιστήκαμε με σθένος και με ομοψυχία, απέναντι σε δύσκολες πνευματικά καταστάσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία σε μια από τις στιγμές που είχαμε και εμείς στο δεύτερο ημίχρονο πετύχαμε το νικητήριο γκολ.

Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε ευχαριστημένοι, αφενός γιατί δείξαμε ότι απέναντι και σε τόσο ισχυρούς αντιπάλους μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί με δημιουργικό και συνδυαστικό παιχνίδι και αφετέρου για το ότι όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά ξεπερνάμε τα όρια μας σε ψυχική και πνευματική κατάθεση, ώστε να φύγουμε με αποτέλεσμα από το γήπεδο. Το πρώτο βήμα της αποστολής μας στέφθηκε με επιτυχία, έχουμε το δεύτερο βήμα σε τρεις μέρες στη Λετονία όπου έχουμε χρέος να αγωνιστούμε με την ίδια αποφασιστικότητα για την νίκη».