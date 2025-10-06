Τσάβι: «Θα μπορούσα να είχα παίξει μακριά από την Μπαρτσελόνα»

Σε μια αποκάλυψη για την καριέρα του προχώρησε ο Τσάβι μέσω μιας συνέντευξης στην Ισπανία.

Ο ίδιος ανέφερε πως θα μπορούσε η διαδρομή του να ήταν διαφορετική και να είχε βρεθεί στην Ιταλία.

«Ήμουν σε συνομιλίες με τον Γκαλιάνι.Ήρθε ακόμη και στην Βαρκελώνη μαζί με τον πατέρα μου μετά από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Κ20 στην Νιγηρία το 1999. Η Μπαρτσελόνα η ομάδα ήταν ουσιαστικά πλήρης και είχα την ευκαιρία να φύγω αλλά δεν ήμουν απόλυτα πεπεισμένος ότι ήταν η σωστή απόφαση.

Εννέα χρόνια αργότερα, το 2008 είχα την ευκαιρία να πάω είτε στην Μπάγερν ή στην Ίντερ αλλά η προτεραιότητά μου ήταν πάντα η Μπαρτσελόνα. Είναι αλήθεια ότι σε δύσκολες στιγμές με πολλή κριτική, σκέφτηκα να φύγω, αλλά η καρδιά μου ήθελε πάντα να μείνω στην Μπαρτσελόνα».