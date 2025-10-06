Super League: Έξι αγωνιστικές, πέντε αλλαγές προπονητών

Άρης, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ και Παναιτωλικό επέλεξαν να μην συνεχίσουν με εκείνους που ξεκίνησαν την σεζόν στη άκρη του πάγκου.
Ο Άρης ήταν η πρώτη ομάδα που προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να βλέπει την πρόταση της εξόδου. Λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο έπραξε και ο Παναθηναϊκός με τον Ρούι Βιτόρια. Ενώ το τελευταίο 48ωρο, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε την αρχή με τον Σάββα Παντελίδη, η ΑΕΛ ακολούθησε με τον Γιώργο Πετράκη και ο Παναιτωλικός με τον Γιάννη Πετράκη πριν λίγες ώρες.
Οι προπονητές που αποτέλεσαν παρελθόν από τις ομάδες έως την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025/26:
Άρης: Μαρίνος Ουζουνίδης, απομακρύνθηκε στις 09/09/25
Παναθηναϊκός: Ρουί Βιτόρια, απομακρύνθηκε στις 15/09/25
Αστέρας Τρίπολης AKTOR: Σάββας Παντελίδης, απομακρύνθηκε στις 05/10/25
ΑΕΛ Novibet: Γιώργος Πετράκης, απομακρύνθηκε στις 05/10/25
Παναιτωλικός: Γιάννης Πετράκης, απομακρύνθηκε στις 06/10/25