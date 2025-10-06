Super League: Έξι αγωνιστικές, πέντε αλλαγές προπονητών

Η Super League για τη φετινή σεζόν έχει ξεκινήσει με πολλές αλλαγές προπονητών μετά από μόλις έξι αγώνες.

Άρης, Παναθηναϊκός, Αστέρας Τρίπολης, ΑΕΛ και Παναιτωλικό επέλεξαν να μην συνεχίσουν με εκείνους που ξεκίνησαν την σεζόν στη άκρη του πάγκου.

Ο Άρης ήταν η πρώτη ομάδα που προχώρησε σε αλλαγή προπονητή, με τον Μαρίνο Ουζουνίδη να βλέπει την πρόταση της εξόδου. Λίγες ημέρες αργότερα το ίδιο έπραξε και ο Παναθηναϊκός με τον Ρούι Βιτόρια. Ενώ το τελευταίο 48ωρο, ο Αστέρας Τρίπολης έκανε την αρχή με τον Σάββα Παντελίδη, η ΑΕΛ ακολούθησε με τον Γιώργο Πετράκη και ο Παναιτωλικός με τον Γιάννη Πετράκη πριν λίγες ώρες.

Οι προπονητές που αποτέλεσαν παρελθόν από τις ομάδες έως την 6η αγωνιστική της Stoiximan Super League 2025/26:

Άρης: Μαρίνος Ουζουνίδης, απομακρύνθηκε στις 09/09/25

Παναθηναϊκός: Ρουί Βιτόρια, απομακρύνθηκε στις 15/09/25

Αστέρας Τρίπολης AKTOR: Σάββας Παντελίδης, απομακρύνθηκε στις 05/10/25

ΑΕΛ Novibet: Γιώργος Πετράκης, απομακρύνθηκε στις 05/10/25

Παναιτωλικός: Γιάννης Πετράκης, απομακρύνθηκε στις 06/10/25