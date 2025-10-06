Ο Ηρακλής επέβαλε πρόστιμο με... αναστολή σε ποδοσφαιριστή που έκανε λάθος και δέχτηκε η ομάδα του γκολ!

Ο απίστευτος λόγος του προστίμου με... αναστολή στον Ηρακλή και η ενημέρωση του γηραιού για ανάλογα μελλοντικά λάθη.

Στον θαυμαστό κόσμο της Super League 2, συνέβη και αυτό.

Όπως έγινε γνωστό από τον Ηρακλή και μετά από απόφαση ηγετικού μέλους της ομάδας, επιβλήθηκε πρόστιμο με... αναστολή σε ποδοσφαιριστή της ομάδας, για το γεγονός πως από δικό του λάθος ο «γηραιός» δέχτηκε ένα ανεπίτρεπτο όπως χαρακτηρίζεται γκολ.

Παράλληλα, κατέστη σαφές προς όλους τους ποδοσφαιριστές ότι οποιοδήποτε ανάλογο λάθος στο μέλλον, ειδικά σε φάσεις όπου ο Ηρακλής επιχειρεί παιχνίδι από πίσω, θα επιφέρει αυστηρές ποινές και συνέπειες.

Όσα αναφέρει ο «Γηραιός»:

«Μετά τον νικηφόρο αγώνα της ομάδας με τον Νέστο, υπήρξε έντονη συζήτηση στα αποδυτήρια από ηγετικό μέλος της ομάδας, όπου ανακοινώθηκε επιβολή χρηματικού προστίμου 5000€ με αναστολή στον ποδοσφαιριστή που υπέπεσε στο σοβαρό λάθος το οποίο οδήγησε στην παραχώρηση ενός ανεπίτρεπτου και γελοίου γκολ.

Παράλληλα, έγινε σαφές προς όλους τους ποδοσφαιριστές ότι οποιοδήποτε ανάλογο λάθος στο μέλλον, ειδικά σε φάσεις όπου η ομάδα επιχειρεί παιχνίδι από πίσω (build up), θα επιφέρει αυστηρές ποινές και συνέπειες.

Η διοίκηση ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για αβλεψίες, χαλαρότητα ή επιπόλαιες ενέργειες που κοστίζουν βαθμούς και εκθέτουν την ομάδα και τον κόσμο της.

Ήδη η ομάδα έχει δεχθεί δύο ανεπίτρεπτα γκολ στους αγώνες με Καβάλα και Νέστο, και η στάση της διοίκησης είναι πλέον αμετάκλητη: Τέτοια λάθη δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτά ξανά, από κανέναν.

Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης ξανακάνει τέτοιο λάθος στο μέλλον, θα τιμωρηθεί με το χρηματικό πρόστιμο των 10000€.»