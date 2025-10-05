Λαφόν: «Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα φέτος!»

Την πεποίθησή του ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να εκπληρώσει φέτος τους στόχους του εξέφρασε ο Αλμπάν Λαφόν.

Ο τερματοφύλακας του «Τριφυλλιού» εξήγησε τι πήγε λάθος κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς, μίλησε για το αποψινό ματς με τον Ατρόμητο και έδειξε αισιόδοξος για την συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στο MatchDay Mag:

Η ομάδα έκανε δύο βήματα μπροστά με τις νίκες επί της Γιουνγκ Μπόις και του Παναιτωλικού αλλά κι ένα βήμα πίσω με την ήττα απ’ την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Τι πήγε λάθος σ’ αυτό το παιχνίδι;

«Κατά τη γνώμη μου κάναμε δύο πολύ καλά ματς με τη Γιουνγκ Μπόις και τον Παναιτωλικό. Πιστεύω ότι και με την Γκόου Αχέντ μπήκαμε στο ματς με την ίδια νοοτροπία. Μερικές φορές όμως, στο ποδόσφαιρο αρκούν 5-10 λεπτά για να χάσεις ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι χάσαμε για μερικά λεπτά τη συγκέντρωσή μας, δεχτήκαμε δύο γκολ και τελικά χάσαμε και το παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν. Ωστόσο, όσον αφορά τη νοοτροπία και αυτά που δείξαμε στο γήπεδο, θεωρώ ότι όλοι ήμασταν στο ίδιο μήκος κύματος. Θέλουμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο και πρέπει να βελτιωθούμε ώστε να κρατάμε τη συγκέντρωσή μας για 90-95 λεπτά».

Η ομάδα, ενώ παίρνει το προβάδισμα στο σκορ, δέχεται γκολ στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα. Συνέβη με τον Λεβαδειακό, με την Κηφισιά, με τον Ολυμπιακό και πιο πρόσφατα με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς. Πώς εξηγείς αυτό που συμβαίνει;

«Μερικές φορές δεν είναι εύκολο να εξηγήσεις τέτοιες καταστάσεις. Όπως είπα και πριν, προσπαθούμε να κάνουμε το σωστό. Και όντως, το κάνουμε σωστά. Αν δεις όλο το παιχνίδι, είναι πραγματικά ένα καλό ματς. Όλοι είχαν το ίδιο πνεύμα κι έδωσαν τα πάντα στο γήπεδο. Αν όμως θέλουμε να κάνουμε το επόμενο βήμα και να γίνουμε πραγματικά μια πολύ καλή ομάδα, αυτό είναι που πρέπει να διορθώσουμε. Δεν γίνεται να χαλάμε όλο μας το παιχνίδι για 10 ή 15 λεπτά. Φυσικά το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας και θα προσπαθήσουμε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι σε τέτοιες στιγμές ώστε να “καθαρίζουμε” τα παιχνίδια».

Ποια πρέπει να είναι η αντίδρασή σας από εδώ και πέρα;

«Όταν χάνεις ένα τέτοιο παιχνίδι, το πρώτο πράγμα που θέλεις είναι να παίξεις αμέσως τον επόμενο αγώνα για να τον κερδίσεις. Αυτή είναι η βασική μας ώθηση. Θέλουμε να κερδίσουμε τον Ατρόμητο. Ξέρουμε ότι είναι πολύ καλή ομάδα και θα είναι δύσκολο ματς, αλλά είμαστε 100% έτοιμοι γι’ αυτή την αναμέτρηση. Θέλουμε να κερδίσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά».

Στο διάστημα που βρίσκεσαι στον Παναθηναϊκό έχεις αντιληφθεί ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια και εύκολοι αντίπαλοι. Τι πρέπει να κάνει η ομάδα για να φτάσει στη νίκη απέναντι στον Ατρόμητο;

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να διατηρήσουμε το ίδιο πνεύμα, τον ίδιο τρόπο που παίζουμε. Για να κερδίσουμε, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, να σκοράρουμε, να μη δεχτούμε γκολ, να είμαστε καλοί στα κρίσιμα σημεία του γηπέδου. Επίθεση και άμυνα είναι τα πιο σημαντικά για μια ομάδα. Αν λοιπόν θέλουμε να νικήσουμε, πρέπει να βάλουμε στο γήπεδο πολλή ενέργεια και αυτοπεποίθηση, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ξέρουμε πώς να παίξουμε, προπονούμαστε καλά και όλοι έχουμε τη σωστή νοοτροπία. Αυτό είναι καλό για την ομάδα».

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Λεωφόρο για το ματς με τον Ατρόμητο, αλλά χωρίς την παρουσία των φιλάθλων του. Πόσο σας επηρεάζει αυτή η συνθήκη;

«Όταν παίζεις ποδόσφαιρο, το κάνεις για να παίζεις μπροστά στους φιλάθλους. Ακόμα κι αν είναι δύσκολο μερικές φορές όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, το πιο σημαντικό είναι να νιώθεις την ατμόσφαιρα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για έναν ποδοσφαιριστή. Είναι δύσκολο χωρίς φιλάθλους, αλλά δεν είναι το τέλος. Εμείς είμαστε στο γήπεδο και στο τέλος μετράνε οι τρεις βαθμοί. Πρέπει να επικεντρωθούμε στους εαυτούς μας και σε ό,τι βάλουμε μέσα στο ματς για να φτάσουμε στη νίκη, που τόσο θέλουμε κι εμείς και οι οπαδοί μας».

Μετά το ματς με τον Ατρόμητο ακολουθεί η διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Θεωρείς ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να κλείσετε αυτό τον κύκλο αγώνων με νίκη, ώστε να πάτε με περισσότερη ηρεμία στη διακοπή και να ανασυνταχθείτε μέχρι την επανέναρξη του Πρωταθλήματος;

«Νομίζω ότι αυτό είναι το ιδανικό σενάριο. Να τελειώσεις με νίκη και να πας στη διακοπή για τις εθνικές ομάδες με περισσότερη ηρεμία. Αλλά είναι πιο εύκολο να το λες απ’ το να το κάνεις. Είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι σε αυτό το παιχνίδι και σε όσα πρέπει να κάνουμε μέσα στο γήπεδο. Θέλουμε να κερδίσουμε αλλά ξέρουμε ότι θα είναι ακόμα ένα δύσκολο ματς. Όμως είμαστε έτοιμοι».

Είσαι απ’ τα νέα πρόσωπα στην ομάδα. Πώς αισθάνεσαι; Νιώθεις ότι έχεις προσαρμοστεί;

«Νιώθω πολύ καλά! Φυσικά, είναι μια μεγάλη αλλαγή για μένα, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Θέλω πραγματικά να βοηθήσω την ομάδα, να δείξω τι μπορώ να κάνω. Είναι όλα καινούρια για μένα, οπότε χρειάζομαι λίγο χρόνο για να προσαρμοστώ. Αλλά είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά. Αισθάνομαι πολύ καλά».

Βρήκες και γνώριμα πρόσωπα ερχόμενος στον Παναθηναϊκό όπως ο Πέδρο Τσιριβέγια. Έκανε πιο εύκολη την προσαρμογή σου η παρουσία του στην ομάδα;

«Φυσικά! Το έκανε πιο εύκολο. Ακόμα όμως και οι παίκτες που δεν ήξερα από πριν, με βοήθησαν. Όλοι στην ομάδα είναι καλοί τύποι με σωστή νοοτροπία. Αυτό με βοηθάει να προσαρμοστώ πιο εύκολα».

Πώς είναι η ζωή στην Αθήνα; Είχες έρθει ξανά;

«Δεν είχα ξαναέρθει πέρα από άλλη μια φορά που ταξιδέψαμε στην Αθήνα με τη Ναντ για ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Επειδή τώρα παίζουμε σχεδόν κάθε τρεις ημέρες, δεν είχα χρόνο για να δω πολλά. Αλλά μου αρέσει η πόλη και μου αρέσουν και οι άνθρωποι. Το ίδιο νιώθει και η οικογένειά μου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό».

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τρεις μεγάλους στόχους: Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη. Ζώντας καθημερινά εκ των έσω την ομάδα και βλέποντας και τις συνθήκες που διαμορφώνονται στις τρεις διοργανώσεις, νιώθεις ότι η σεζόν που διανύουμε μπορεί να είναι επιτυχημένη;

«Αναμφίβολα! Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε σπουδαία πράγματα εφέτος. Αυτός είναι ο στόχος μας, αλλά δεν αρκεί να το λέμε. Πρέπει να το δείχνουμε και στο γήπεδο. Αν κρατήσουμε το κεφάλι ψηλά και συνεχίσουμε να δουλεύουμε σκληρά, είμαι σίγουρος πως με αυτή την ομάδα, με αυτό το επιτελείο, με όλο το περιβάλλον γύρω μας στον σύλλογο, μπορούμε να καταφέρουμε σπουδαία πράγματα».